Eva-Maria Fastenau schlüpft in ihrem Programm „Arrivederci Oma" in verschiedene Rollen.

Liebengrün. Kabarettistin Eva Maria Fastenau präsentiert neues Solo-Programm in Liebengrün

Kabarett in Liebengrün

Kabarett in Liebengrün Das moderne Leben der Großmütter

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das moderne Leben der Großmütter

Das Kabarett „Fettnäppchen“ aus Gera präsentiert „Arrivederci Omi“ mit Eva Maria Fastenau am Sonnabend, 4. Januar, ab 19.30 Uhr in Hirt’s Gasthaus in Liebengrün. Der Einlass startet bereits um 17.30 Uhr.

Eva-Maria Fastenau zeigt ein brandneues Solo-Programm. Dabei betrachtet sie das Leben der modernen Großmütter, die ihre Zeit zwischen Arzt, Physiotherapeuten, Freundinnen und Nachkommen teilen müssen. Um all diese Pflichten vereinbaren zu können, braucht es Planung und einen digitalen Terminkalender. Mit Computer, Handy und Tablets kennen sich die betagten Frauen zum Glück schon lange aus.

Auch in der digitalen Kommunikation haben die Omis fußgefasst. Sie glänzen dabei mit einem übereifrigen Gebrauch von Emojis. Peinlich wird es nur, wenn der Finger bei Beileid zu lange auf einem lachenden Piktogramm verweilt, so Eva Maria Fastenau. Irgendwann „kommunizieren wir nur noch mit Bildschrift“, orakelt die Kabarettistin.

Themen im Programm sind ebenso Ehrenamt und Ordensverleihung, der Abschied der Plastiktüte, tyrannische Männer und das Altersheim. In das zu gehen, wehrt sich die moderne Oma. „Arrivederci Omi“ ist ausdrücklich kein Abschieds-Programm der Künstlerin. Sondern zeigt auf humorvolle Weise, dass das Leben auch im Rentenalter stressig sein kann.

Karten sind in der Stadtinfo Ziegenrück, „Katrins Lädchen“ in Remptendorf und direkt im Liebengrüner Gasthaus im Vorverkauf erhältlich