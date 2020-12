Birgit Limbecker (l.) und ihre Mitarbeiterin Andrea Richter im Geschäft in der Bad Lobensteiner Südmarkt-Passage.

Die Liebe zu ihrem Beruf wurde Birgit Limbecker förmlich in die Wiege gelegt. Ihr Vater hatte eine Polsterei betrieben. In der Werkstatt war das Interesse der Tochter an diesem Handwerk schnell geweckt. Inzwischen ist die Raumausstatterin seit drei Jahrzehnten erfolgreich mit ihrem eigenen Unternehmen tätig.