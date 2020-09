Der Atlas ist das Lieblingsbuch von Peter Plewnia aus Heberndorf

Peter Plewnia vom Gymnasium Christian Gottlieb Reichard in Bad Lobenstein belegte den 3. Platz beim Landesausscheid von Deutschlands größtem Geografie-Wettbewerb.

Liegt die Insel Sylt im Gradnetz nördlicher als Kopenhagen? Wie viele europäische Hauptstädte innerhalb der EU liegen am Rhein? Wie heißt die Wüste, an deren Rand die Sahelzone liegt? – Das sind drei von 20 Fragen, mit denen am Bad Lobensteiner Reichard-Gymnasium zunächst die Klassenbesten im Fach Geografie ermittelt worden sind.