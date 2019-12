Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der große (Un)Bekannte half einem Schleizer nicht weiter

In einem Indizienprozess ist am Montag am Amtsgericht in Bad Lobenstein gegen einen 57-jährigen Schleizer eine Geldstrafe verhängt worden. Zudem darf dem Mann vor Ablauf eines Jahres keine Fahrerlaubnis erteilt werden.

Antrag auf Pflichtverteidigung abgelehnt Ohne Fahrerlaubnis soll der Mann im Mai dieses Jahres mit einem VW unterwegs gewesen sein. So zumindest lautete die Anklage der Staatsanwaltschaft, nach deren Verlesen der Verteidiger zunächst seine Beiordnung als Pflichtverteidiger beantragte. Die Verteidigung sei für seinen Mandanten wichtig „aufgrund der Aussage-gegen-Aussage-Konstellation und mangels objektiver Beweise“, führte der Rechtsanwalt zur Begründung aus. Das sah der Staatsanwalt anders. Die Tat sei nicht so schwerwiegend, dass eine Freiheitsstrafe über ein Jahr hinaus zu erwarten wäre, weshalb der Antrag auf eine Pflichtverteidigung abzulehnen sei. Dem folgte das Gericht und erläuterte aus der Strafprozessordnung, dass die Voraussetzungen für die Bestellung einer Pflichtverteidigung nicht vorliegen würden. „Auch im Falle einer Schuld ist keine Strafe zu erwarten, die einen Pflichtverteidiger bedingt“, so der Richter, „es ist nicht ersichtlich, dass dem Angeklagten überraschende Maßnahmen oder Entscheidungen des Gerichts drohen.“ Auch seien keine Anhaltspunkte erkennbar, wonach sich der Angeklagte nicht selbst verteidigen könne. Heißer Auspuff und warme Motorhaube Dieser machte von seinem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch, als es dann um die eigentliche, ihm vorgeworfene Tat ging. Demnach hatte eine Polizeistreife bemerkt, wie der Mann von einem Parkplatz in der Nähe des Schleizer Krankenhauses kam. Da einem Polizisten bekannt war, dass der Herr zu dieser Zeit keine Fahrerlaubnis besaß, wurde genauer nachgesehen. Tatsächlich stand auf dem Parkplatz das dem Angeklagten gehörende Auto – mit heißem Auspuff und warmer Motorhaube, wie es einer der Polizisten als Zeuge schilderte. Der Mann wurde daher nach dem Autoschlüssel gefragt, den er aus der Hosentasche holte. Allerdings, so seine Darstellung gegenüber der Polizei, habe ein Bekannter das Auto auf den Parkplatz gefahren, nicht er selbst. Das jedoch wurde ausgeschlossen, da keine weiteren Personen auf oder in der Nähe des Parkplatzes infrage kamen. Nähere Angaben zu dem Bekannten wollte der Schleizer zudem nicht machen. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Geldstrafe von 1600 Euro, die Verteidigung mangels Beweisen den Freispruch. Das Urteil: 2800 Euro Geldstrafe und ein Jahr Fahrerlaubnissperre. Gründe für strafmildernde Umstände konnte das Gericht nicht erkennen. Es gab eine Vorstrafe wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.