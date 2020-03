Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst haben häufig dank der Deutschen Teddy-Stiftung so genannte Trostteddys an Bord. Mit diesen soll bei Unglücksfällen speziell den Kindern über schwierige Situationen hinweggeholfen werden.

Deutsche Teddy-Stiftung weist AfD-Spende aus Schleiz zurück

Die Deutsche Teddy-Stiftung distanziert sich von der Annahme einer Geldspende durch die AfD. In einem offenen Brief hat der Stiftungsvorsitzende Matthias Regner mitgeteilt, dass der Betrag von 400 Euro zurücküberwiesen werden soll, der am Montag durch AfD-Landtagsmitglied Uwe Thrum an die Stiftungsbotschafterin Cornelia Remde in Schleiz übergeben worden war.

Botschafter arbeiten weitgehend eigenständig

Thrum hatte die Eröffnung des AfD-Wahlkreisbüros in der Kreisstadt dazu genutzt, der Teddystiftung die Spende zu überreichen. Cornelia Remde hatte das Geld in bar entgegengenommen. „Als gemeinnützige Stiftung bekommen wir Spendengelder aus vielen Regionen in Deutschland“, teilt Matthias Regner mit. In den vergangenen Jahren seien dadurch Teddy-Lieferungen an fast 1000 Adressen möglich gewesen, knapp 80 Botschafter quer durch die Bundesrepublik würden dabei Unterstützung leisten. Diese Arbeit in den einzelnen Regionen laufe in der Regel eigenständig.

Politischer Hintergrund war nicht bekannt

Am Montagmorgen habe sich telefonisch ein Herr Thrum bei der Stiftung gemeldet und angefragt, ob diese als gemeinnützig anerkannt sei und Spendenbelege ausstelle. „Dies bejahte ich und ließ mir die Adresse nennen, da Herr Thrum 400 Euro spenden wollte“, erklärt der Stiftungsvorsitzende. Am Nachmittag habe ihn dann ein Foto erreicht, auf dem die Teddybotschafterin Cornelia Remde mit dem AfD-Landtagsmitglied Thrum abgebildet ist, auf dem sie vor einem AfD-Plakat die Spende von 400 Euro entgegennahm. „Ich bin darüber sehr enttäuscht, da mir klar wurde, dass unsere Stiftung und Stiftungsidee politisch instrumentalisiert wurde“, teilt Regner mit. Ihm sei vorher der politische Hintergrund nicht bewusst gewesen. Das Vorgehen werde er nicht akzeptieren und daher in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Deutschen Teddy-Stiftung das Geld nicht annehmen. Es sei bereits die Anweisung ergangen, den Betrag zurückzuüberweisen.

„Leidtragend dürfen keinesfalls die Kinder sein, daher übersende ich dem Rettungsdienst in der Region Ostthüringen/Schleiz 150 Teddys und bedanke mich bei den Menschen, die selbstlos und ohne politischen Hintergedanken Kindern in Not helfen“, so Regner abschließend.