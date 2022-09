Die Chorschätze der südlichen Saale-Orla-Region

Bad Lobenstein/Burgk. Residenzen und Ensembles erleben – das möchte die Veranstaltungsreihe „Thüringer Chorschätze“ anbieten. So auch bei Konzerten auf Schloss Burgk.

Chorkultur trifft Residenzlandschaft – das ist das Motto der „Thüringer Chorschätze”– einer neuen Veranstaltungsreihe, die vom 15. bis 18. September Chöre und Residenzen zusammenbringt. Zum Jahr der Chöre 2022 initiiert der Chorverband Thüringen mit dem Residenzverbund „Schatzkammer Thüringen“ ein besonderes Chor-Event, bei dem die Vielfalt der Chormusik mit einem Spektrum von Volksliedern bis Pop und Musical in der einzigartigen Umgebung der Thüringer Schösser und Residenzkultur erlebbar wird.

Beteiligt sind mehr als 600 Sängerinnen und Sänger aus 30 Chören, die drei Tage lang in zehn Residenzen ihre Auftritte geben. Die Einzigartigkeit der Residenzen passt zur Vielseitigkeit der Chorkultur Thüringens und knüpft an die musikalische Tradition der Schlösser an – mit einem Repertoire von historischen Liedern bis hin zu zeitgemäßen Interpretationen.

Vielseitiges Repertoire

Auf Schloss Burgk finden im Rahmen der „Thüringer Chorschätze” zwei Konzerte statt. Am Freitag, 16. September, laden die gemischten Chöre „Dreiklang“ aus Bad Lobenstein sowie der Chor „Saaleklänge Li-Li-Re“ zum gemeinsamen Konzert ab 18 Uhr im Rittersaal ein.

Der „Gemischte Chor Dreiklang“, in dem derzeit 25 Sängerinnen und Sänger aktiv sind, gründete sich 1997 ursprünglich als Schüler- und Elternchor des Gymnasiums Bad Lobenstein. Im Mai 2017 wurde mit einem großen Konzert und vielen Ehemaligen und Gästen das 20-jährige Jubiläum – und in diesem Jahr das 25-jährige Chorjubiläum gefeiert.

Die Vielseitigkeit des Repertoires und das Leistungsniveau machen den Chor zu einem wettbewerbsfähigen Klangkörper, was Auftritte und Konzerte im Saale-Orla-Kreis, in Thüringen und den benachbarten Bundesländern belegen. Durch Kontinuität und Intensität in der Chorarbeit war ebenso die erfolgreiche Teilnahme an verschiedenen Chorwettbewerben und Festivals im Ausland möglich.

Der gemischte Chor „Saaleklänge Li-Li-Re“ (die Mitglieder stammen aus Liebschütz, Liebengrün und Remptendorf) existiert seit 2012. Das Repertoire reicht von traditionellen Volksliedern über moderne Songs, Gospels und Spirituals bis hin zu Kirchen- und Weihnachtsliedern.

Am Samstag, 17. September, ist dann der traditionsreiche Männerchor Remptendorf auf Schloss Burgk zu Gast und zeigt beim Konzert ab 16 Uhr sein Können. Der Männerchor feierte 2013 sein 170-jähriges Bestehen und zählt damit zu den ältesten Männerchören Thüringens.

Die etwa 30 Mitgliedertreten regelmäßig zu Veranstaltungen in der Rempendorfer Kirche, auf dem Weihnachtsmarkt, im Seniorenzentrum Emmaus oder zu Geburtstags- und Jubiläumssingen auf. Zum Repertoire gehören Volkslieder, klassische Stücke sowie Trinklieder.

Karten (für 5 Euro) unter Telefon 03663/40 01 19 und per E-Mail an: museum@schloss-burgk.de