Die Suche nach dem besten Parkplatz in Bad Lobenstein

Sophie Filipiak über den Streit um Parkplätze

Einkaufen mit einem Kleinkind ist nicht immer einfach, vor allem wenn gerade Artikel von Paw Patrol in Angebot sind. Aber die Probleme beginnen ja meist schon vor dem Eingang zum Supermarkt. Die meisten Einkaufsmärkte haben Eltern-Kind-Parkplätze. Diese sind ein wenig breiter als normal. Man braucht ein bisschen mehr Platz, um die Autotür weiter aufzumachen, um das Kind in den Einkaufswagen zu packen. Zumal die Eltern-Kind-Buchten näher an den Unterkünften für die Einkaufswagen stehen als die anderen. So kann man schnell zu den Einkaufswagen sprinten, diesen zum Auto bugsieren und das Kind direkt aus dem Fahrzeug in das nächste Vehikel heben.

Nun sind gerade diese Eltern-Kind-Parkplätze sehr umkämpft – und das meist nicht von der angestrebten Zielgruppe, wie es mir scheint. Ich bog in dieser Woche auf einem Supermarktplatz ein. Ich parkte auf einem der Eltern-Kind-Parkplätze. Ich stieg aus und holte schnell einen Einkaufswagen, um dann meinen Junior dort einzuladen. Da kam mir schon eine ältere Frau entgegen, die mich anschnauzte, warum ich dort parke. Ich entgegnete, dass das ein Eltern-Kind-Parkplatz sei und holte meinen Junior aus dem Auto heraus. Ihr Mann könne nicht gut laufen, sagte die Dame. Woraufhin ich demonstrativ zu den Behindertenparkplätzen sah. Da können sie nicht parken, entgegnete sie, sie hätten keinen entsprechenden Ausweis. Aber auf den Eltern-Kind-Parkplätzen könne man ja ohne Nachweis parken. „Schön und gut, aber mein Auto bleibt da stehen. Ich habe den Schlüssel. Zudem machen Sie und ihr Mann nicht den Eindruck, als könnten sie mein Auto einfach so um ein Stück verrutschen“, entgegnete ich und ging mit meinem Kind einkaufen.