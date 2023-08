Die Top-5-Veranstaltungen fürs Wochenende im Saale-Orla-Kreis

Auf dem Tuning-Treffen Rims & Beats in Triptis war 2022 einiges los.

Tipps zu Führungen, Aufführungenund Vorführungen

1. Öffentliche Parkführung in Ebersdorf

Am Sonntagnachmittag gibt es die nächste öffentliche Führung durch den Landschaftsgarten im Schlosspark Ebersdorf. Auf dem 52 Hektar umfassenden Areal erwartet die Besucher unter anderem das von Ernst Barlach gestaltete Grabmal der Fürstenfamilie Reuß jüngere Linie und die in der Sanierung befindliche Orangerie. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz.

2. Kurkonzert an der Therme in Bad Lobenstein

Zum zweistündigen Kurkonzert wird an diesem Sonntag an die Ardesia-Therme in Bad Lobenstein eingeladen. Diesmal unterhält die Gruppe Bastschuh aus Zeulenroda. Zu deren Instrumenten gehören Schifferklavier, Gitarre und Klarinette. Das Konzert findet ausschließlich bei passendem Wetter im Freien statt. Beginn: 14 Uhr.

3. Puppentheater auf Schloss Burgk

Die Vorstellung eines Puppentheaters gibt es am Sonntag auf Schloss Burgk zu erleben. Aufgeführt wird das für Kinder ab vier Jahren geeignete Märchenstück Dornröschen. Beginn ist um 11 Uhr. Für eine knappe Stunde werden die Zuschauer in eine Turm-Kammer entführt, wo eine Fee am Spinnrad sitzt und erzählt.

4. „Rims & Beats“ – die Tuningshow bei Triptis

Besucher mit Benzin im Blut sind am Sonnabend beim markenfreien Tuning-Treffen „Rims & Beats“ bei Triptis willkommen. Auf dem Gelände der Firma Fliegl werden schick gemachte Fahrzeuge zu sehen sein, begleitet von harten Bässen aus den Musikboxen. Um 10 Uhr startet zudem eine 50 Kilometer lange Ausfahrt mit Simson-Kleinkrafträdern.

5. Großes Sommerfestin Thierbach

Im Remptendorfer Ortsteil Thierbach wird am Sonnabend das große Sommerfest gefeiert. Los geht es um 15 Uhr. Jedermann ist eingeladen zum geselligen Beisammensein im Ort. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie Gebratenes vom Rost. Für die Kinder sind verschiedene Spiele vorbereitet. Die Erwachsenen können sich beim Preiskegeln messen.