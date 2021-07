Diebe stehlen Motoren vom Feuerwehr-Einsatzboot bei Saaldorf

Ohne Motoren trieb das Boot am Mittwochmorgen auf dem Stausee.

Saaldorf In Saaldorf wurden in der Nacht zum Mittwoch beide Außenbordmotoren eines Feuerwehreinsatzbootes gestohlen. Jetzt wird um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen gebeten.

In der Nacht zum Mittwoch wurden die beiden Außenbordmotoren des in Saaldorf stationierten Feuerwehreinsatzbootes gestohlen. Die Diebe hatten anschließend das Boot auf der Saale treiben lassen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Boot trieb auf der Saale

Am Mittwochmorgen hatte ein über die Stauseebrücke fahrender Feuerwehrkamerad das Boot herrenlos auf dem Wasser bemerkt. Sofort fiel ihm auf, dass die beiden Motoren verschwunden waren. Ersten Erkenntnissen zufolge müssen sich die Diebe in der Nacht nach 20 Uhr über die Motoren hergemacht haben. Offenbar hatten sie dazu das Boot vom Steg entfernt und mit dem Heck an der Einlassstelle unmittelbar neben der Stauseebrücke zum Land gezogen.

Beuteschaden über 20.000 Euro

Für die Demontage der jeweils rund 155 Kilogramm schweren Motoren sind Werkzeug und mehrere Personen erforderlich. Zudem braucht es ein Kraftfahrzeug für den Abtransport. Es handelt sich um Außenbordmotoren der Marke Suzuki mit jeweils 80 PS. Der Beuteschaden liegt bei über 20.000 Euro. Jetzt werden dringend sachdienlich Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen gesucht. Wem in den Abendstunden des Dienstags und in der Nacht Fahrzeuge und Personen im Bereich der Einlassstelle aufgefallen sind, möchte sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.

Erste Einsätze bei Menschensuche

Der Landkreis hatte erst in diesem Jahr das Einsatzboot für die Feuerwehr beschafft, um den Schutz von Menschenleben und Gütern im Bereich des Stausees deutlich zu erhöhen. Es hatte schon erste Einsätze bei der Menschensuche gegeben. Wie skrupellos die Diebe vorgegangen sind, zeigt der Tatort. Jederzeit hätten an der Einlassstelle beispielsweise Angler auftauchen können. Da es nur eine Zufahrtsmöglichkeit zur Bundesstraße gibt, hätte die einzige Fluchtrichtung schnell versperrt sein können.