Diebesserie in Bad Lobenstein und Umgebung

Bad Lobenstein In Bad Lobenstein und Umgebung sind Unbekannte in vier verschiedene Häuser eingebrochen. Die Diebe verursachten hohen Schaden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Bereich von Bad Lobenstein und Umgebung zu bis dato vier bekannt gewordenen Einbrüchen durch Unbekannte gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter in eine Firma im Gewerbegebiet Unterlemnitz, eine Firma in Oberlemnitz, sowie in ein Labor und eine Zahnarztpraxis in Bad Lobenstein ein.

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen wurden unter anderem Gartengeräte und Zubehör im hohen vierstelligen Gesamtwert und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Der durch die Diebe verursachte Sachschaden dürfte sich ebenso mindestens im vierstelligen Bereich bewegen.