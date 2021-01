Dieses Jahr kommt 5G in Saale-Orla-Kreis

Gegen Mittag musste abgebrochen werden. Als am Dienstag vergangener Woche Monteure an der Mastspitze der Mobilfunkstation bei Heinersdorf zu Werke waren, blieb aufgrund des Schneesturms nichts weiter übrig, als eine Zwangspause einzulegen. "Wir dürfen nur bei Windstärken bis maximal acht Meter pro Sekunde auf den Mast", wurde erklärt.

Zusätzliche LTE-Antennen

An dem Mast sind zusätzliche LTE-Antennen montiert worden, um ein Funkloch zu beseitigen sowie mehr Kapazitäten sowie höhere Geschwindigkeiten bei der Internetübertragung im Versorgungsgebiet dieser Mobilfunkstation zu schaffen, teilte der Mobilfunkanbieter Vodafone unserer Redaktion auf Anfrage mit. Diese Arbeiten stünden im Zusammenhang mit dem laufenden Ausbau der Mobilfunkversorgung im Saale-Orla-Kreis. LTE steht für "Long Term Evolution" und ist die Bezeichnung für den Mobilfunkstandard der dritten Generation. Mobile Internetdienste lassen sich damit deutlich schneller nutzen und große Datenmengen übertragen. "Zudem bietet LTE die Möglichkeit, in kristallklarer Qualität zu telefonieren", erklärt Vodafone-Sprecher Volker Petendorf. Der Konzern habe hierzu als erster Netzbetreiber in Europa die neuste Sprachtechnologie "Vodafone Crystal Clear" eingeführt. Nicht zuletzt verweist Petendorf auf den dringenden Bedarf von Unternehmen, durch eine zuverlässige LTE-Versorgung die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Internet auch fürs Land

"Um die Region in die digitale Zukunft zu führen, hat Vodafone bereits an allen 33 LTE-Stationen im Saale-Orla-Kreis die Technologie LTE 800 aktiviert", informiert Petendorf. Je nach Topografie lässt sich mit einer LTE-800-Basisstation ein Umkreis von gut zehn Kilometern mit dem mobilen Internet versorgen. Damit kommen auch dünn besiedelte Gebieten schnell zu einer Internet-Grundversorgung. Bislang stellen laut Vodafone im Saale-Orla-Kreis die insgesamt 38 Mobilfunkstationen eine Außenversorgung von 98,5 Prozent der Bevölkerung sicher. Seit 33 dieser 38 Mobilfunkstationen zugleich mit der LTE-Breitbandtechnologie ausgestattet sind, können rund 92 Prozent der Bevölkerung dieses schnelle Netz nutzen. "Bis Mitte dieses Jahres sind weitere vier LTE-Bauvorhaben geplant", heißt es zum weiteren Netzausbau im Landkreis. Vodafone werde hierbei in Tanna eine neue LTE-Station in Betrieb nehmen. Zudem sollen bis zum Sommer an drei LTE-Stationen in Neustadt an der Orla, Schleiz und Heinersdorf zusätzliche Antennen angebracht werden, um mehr Kapazitäten und höhere Zugangsgeschwindigkeiten zu schaffen.

Dächer als Antennenträger

Parallel zum Ausbau des LTE-Netzes erfolgt der Aufbau des 5G-Netzes. Mittelfristiges Ziel hierbei sei es, die gesamte Bevölkerung in den besiedelten Gebieten an das 5G-Netz anzubinden. Dafür solle weitgehend die vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur genutzt werden. Aber auch Aussichtstürme, Kirchtürme sowie Dächer von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern kämen als Antennenträger infrage. Verfügbar sein soll 5G bis Mitte dieses Jahres an den Mobilfunkstationen Weira, Pößneck, Schleiz und Heinersdorf.