Diskussion um Bürgermeisteramt in Saalburg-Ebersdorf

Seit einigen Wochen fällt Volker Ortwig (FDP), Bürgermeister der Stadt Saalburg-Ebersdorf, krankheitsbedingt aus. Aber viele wichtige Dinge konnten nicht mehr aufgeschoben werden. Daher traf sich nun turnusmäßig der Stadtrat, um unter anderem über den Haushalt 2020 zu beraten.

Bürgermeister war das bestimmende Thema

Der Bürgermeister – obwohl bei der Sitzung nicht anwesend – war auch das beherrschende Thema im Stadtrat. Denn bevor es zur Abstimmung der Haushaltssatzung ging, diskutierten die Stadtratsmitglieder über eine Änderung der Hauptsatzung. „Die Amtszeit des Bürgermeister läuft aus“, erklärte der ehrenamtliche Beigeordnete Allam Hanna (CDU), der die Leitung der Verwaltung übernommen hat. Daher ist im Frühjahr 2021 die Wahl eines neuen Bürgermeisters erforderlich.

Entsprechend der Thüringer Kommunalordnung ist in Gemeinden mit mindestens 3.000, höchstens aber 10.000 Einwohnern, der Bürgermeister im Regelfall hauptamtlich tätig. Der Stadtrat kann aber jederzeit den Verwaltungsposten für ehrenamtlich erklären. Das gilt aber nur bei dem neu zu wählenden Bürgermeister. Der amtierende Verwaltungschef wäre von einer Änderung nicht betroffen.

Notwendigkeit eines hauptamtlichen Bürgermeisters

Zur Diskussion stand, ob der künftige Bürgermeister der Stadt Saalburg-Ebersdorf haupt- oder ehrenamtlich tätig sein solle. An dieser Frage schieden sich die Geister im Ebersdorfer Bürgerhaus. „So wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen“, so Allam Hanna. „Das ist Ringelpiez mit Anfassen.“ Viele wichtige Entscheidungen in der Stadtverwaltung ruhen, da der Bürgermeister nicht da ist. Allam Hanna gab aber zu bedenken, dass vielleicht kein Kandidat ehrenamtlich die Leitung der Verwaltung übernehmen würde.

Regine Kanis (SPD-offene Bürgerliste) war ebenfalls der Meinung, dass nur ein hauptamtlicher Bürgermeister die Verwaltungsarbeit bewältigen könne. „Die Verwaltung läuft derzeit am Limit“, fügte Marianne Graf (SPD-offene Bürgerliste) hinzu. Die Stadtratsmitglieder waren sich einig, dass der derzeitige Zustand der Verwaltung eigentlich nicht mehr tragbar wäre. Die Entscheidung, ob der zukünftige Bürgermeister der Stadt Saalburg-Ebersdorf nun ehren- oder hauptamtlich arbeiten soll, wurde jedoch vertagt.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 hingegen wurde in der Stadtratssitzung beschlossen. Im Verwaltungshaushalt, mit dem die laufenden Kosten in der Kommune bestritten werden, stehen knapp sieben Millionen Euro zur Verfügung. Der Vermögenshaushalt liegt bei rund 2,4 Millionen Euro. Die Hebesätze bleiben wie auch in den vergangenen Jahren konstant.

Einige Änderungen hatte aber Uwe Zimmermann (CDU) vorzubringen. In diesem Jahr plant die Stadt einige Investitionen in den Campingplatz Kloster. „Dagegen hat unsere Fraktion auch nichts, ganz im Gegenteil“, so Uwe Zimmermann. Aber der Campingplatz Saalburg Bad werde kaum beachtet, gab er zu bedenken. Daher solle das Budget für eben diese Einrichtung erhöht werden, da es dort einigen Bedarf an Investitionen gebe.

Geld für Geschenke zu Jubiläen kürzen

Uwe Zimmermann hatte auch einige Vorschläge parat, an welcher Stelle das Geld für die Budgeterhöhung eingespart werden könne. Beispielsweise die Verfügungsmittel des Bürgermeisters bei Ehrungen, etwa Blumensträuße und Geschenke zu 80. oder 90. Geburtstagen, zu kürzen. „Es ist zwar Aufgabe der Stadt, den Jubilaren Ehrerbietung zu erweisen“, erklärte Uwe Zimmermann. „Aber wenn das zur Hauptaufgabe des Bürgermeisters wird und er sich nicht um andere Belange kümmert, sollte man das überdenken.“

Auch die Kosten für die Kehrmaschine des Bauhofes könnten teilweise eingespart werden. Mehrheitlich stimmten die Stadtratsmitglieder für die Vorschläge Uwe Zimmermanns.