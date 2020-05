Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dörfliche Hilfsbereitschaft: Spezielle Therapie für 19-Jährigen ermöglicht

Familie Köhler aus Liebengrün dankt allen Menschen, Firmen und Vereinen, die einem Spendenaufruf Ende 2019, der unter anderem auch in dieser Zeitung veröffentlicht wurde, gefolgt sind. So konnte Thomas Köhler eine intensivneurologische Therapie ermöglicht werden.

Der 19-jährige Thomas Köhler hat eine infantile Zerebralparese, die durch eine frühkindliche Hirnschädigung hervorgerufen wurde. Die Kommunikation zwischen seinem Gehirn und den Muskeln funktioniert dadurch nicht richtig. Thomas Köhler ist daher sowohl körperlich als auch geistig beeinträchtigt.

So sehr gehandicapt Thomas auch ist, um so sehr versucht er selbstständig zu sein. „Unser Sohn möchte Laufen lernen und ist dabei sehr ehrgeizig“, erklärt seine Mutter Petra Köhler. „Durch Fachsendungen im Fernsehen und den Austausch mit anderen Patienten sind wir auf das Adil-Zentrum im slowakischen Piestany aufmerksam geworden und sind überzeugt davon, dass wir mit diesem intensivneurologischen Reha-Programm dort weitere Fortschritte in der Beweglichkeit für Thomas erzielen können.“

Ein dreiwöchiges Trainingsprogramm kostet allerdings etwa 5000 Euro. Ausgaben für die Reise und die Unterkunft sind noch nicht dabei. Empfohlen werden drei Trainingseinheiten. So entstehen insgesamt Kosten von mehr als 15.000 Euro, die aber weder von der Krankenkasse noch von der Rentenversicherung übernommen werden. So war zunächst nicht klar, ob Thomas Köhler je an dieser besonderen Reha teilnehmen kann.

Doch Hilfe kam vom Heimatdorf und dann auch aus der Umgebung. Gordon Stockburger aus Liebengrün hat einen Spendenaufruf gestartet, der sehr erfolgreich gelaufen ist. Gemeinsam mit Mitgliedern der Kirmesjugend und der Schildbürgerschaft wurden auch einige Aktionen ins Leben gerufen.

So sind mehrere tausend Euro zusammengekommen. Die Familie Köhler konnte daher im März zum ersten Mal in das Adeli-Zentrum in der Slowakei fahren. „Unsere hohen Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Thomas hatte täglich ein straffes Trainingsprogramm zu absolvieren und er hat große Fortschritte gemacht“, sagt seine Mutter Petra.

Das intensive Training und sämtliche Therapien werden nun zu Hause fortgesetzt und im Herbst diesen Jahres will die Familie zur zweiten Therapieeinheit in die Slowakei reisen. Dafür kann noch ein Teil der Kosten aus dem Spendentopf verwendet werden und darüber ist die Familie sehr froh. „Uns ist es ein Bedürfnis allen für ihre Unterstützung zu danken und darüber zu informieren, dass wir all das gespendete Geld für die Reha-Maßnahmen verwendet haben“, sagt Petra Köhler.