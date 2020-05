Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dorfputz mal anders

Der Dorfputz ist in Harra seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender. Aber in Zeiten der Corona-Krise kann diese Aktion nicht wie gewohnt stattfinden. Alex Neumüller und Helmut Wirth haben sich jedoch gemeinsam etwas einfallen lassen, um den Ortsteil der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig herzurichten.

„Ich habe mit dem Landratsamt gesprochen“, erklärt Alex Neumüller. Dieses gab Grünes Licht für den Dorfputz, aber die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Daher organisieren Alex Neumüller und Helmut Wirth am Sonnabend, 16. Mai, ab 9 Uhr die Aktion – aber eben ein bisschen anders. Die Organisatoren haben gemeinsam eine Liste mit rund 15 Aufgaben erstellt. Darunter beispielsweise das Beseitigen von Müll am Randstreifen am Radweg Harra-Blankenstein.

„Maximal zwei Personen werden einer Aufgabe zugewiesen“, so Alex Neumüller. Wer beim Dorfputz mitmachen will, sollte eigenes Arbeitsgerät mitbringen. Farbe zum Streichen der Bushaltestelle am Ortseingang aus Richtung Blankenstein werden vom Bauhof der Gemeinde gestellt. Dessen Mitarbeiter werden laut Alex Neumüller auch an dem Sonnabend dabei sein und die Müllsäcke einsammeln. Ein gemeinsames Grillen für die Helfer muss aber ausfallen. Aber für die Verpflegung ist dennoch gesorgt.

Kontakt: Alex Neumüller unter Telefon 01573/0327377