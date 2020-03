Drei Hobbys in einer Ausstellung in Bad Lobenstein vereint

Die Stadt Bad Lobenstein lädt für Donnerstag, 5. März, zu einer Ausstellungseröffnung um 19 Uhr ins Neue Schloss ein. „Vielfalt erleben – Pinsel, Worte, Notenblatt“ heißt die Schau von Renate Seidel, die damit ihre vielfältigen Hobbys präsentiert.

Die Pharmazeutin Renate Seidel ist in der Region bekannt. Sie hält viele Vorträge bei Versammlungen, unter anderem über ihr Lieblingsthema: Schüßler-Salze. In ihrer Freizeit pflegt sie verschiedene Hobbys, die nun ein einer Ausstellung im Neuen Schloss Bad Lobenstein vereint werden.

Zum einen ist da die Malerei. „Vor gut 30 Jahren habe ich mir den Aquarellkasten meiner Tochter ausgeliehen und einfach losgelegt“, erzählt sie. Sie brachte sich als Autodidaktin verschiedene Maltechniken bei, belegte aber im Laufe der Jahre auch einige Kurse. Kreide, Bleistift, Ölfarben – auf unterschiedliche Arten hat Renate Seidel ihre Bilder auf Leinwand und Papier gebannt.

Lokale Motive inspirieren die Arbeiten

So vielfältig die Methoden, so vielfältig sind auch die Motive. „Für meine Inspiration brauche ich nur ein paar Schritte vor meine Haustür zu machen“, erklärt die Künstlerin. „Einiges habe ich auch in meiner Küche gemalt.“ Sei es der Wassertropfen auf einem Apfel, der Marktplatz in Wurzbach oder die „Skyline“ Bad Lobensteins mit dem prägenden Alten Turm, all das hat Renate Seidel zu ihren Bildern inspiriert.

Sie bevorzugt dabei kleine und filigrane Arbeiten. „Für die größeren Gemälde muss ich mich immer zusammenreißen, um sie zu beenden“, so Renate Seidel. Besonders die Botanik hat es ihr angetan. Unter den 67 ausgestellten Bildern befinden sich auch einige Bilder, in denen sie die filigranen und geschwungenen Darstellungen von Blumen mit klaren geometrischen Formen verbindet.

Zum anderem präsentiert Renate Seidel nicht nur ihre Bilder, sondern auch selbstgeschriebene Haiku, die sowohl als Interpretationshilfe der jeweiligen Werke herangezogen oder auch auch als anderer Blickwinkel betrachtet werden können. „Wann ich meinen ersten Haiku geschrieben habe, weiß ich gar nicht mehr“, so die Wurzbacherin. „Aber ich mag es, den Moment anschaulich und mit wenigen Worten auszudrücken.“

Auch Musik spielt eine große Rolle im Leben der Künstlerin

Aber neben dem Pinsel und den Worten spielt auch das Notenblatt eine wichtige Rolle in der Ausstellung und auch im Leben von Renate Seidel. Denn schon im Alter von fünf Jahren begann sie zu musizieren. Besonders das Akkordeon hat es ihr dabei angetan. 30 Jahre lang arbeitete sie nebenberuflich als Akkordeonlehrerin.

Zudem ist sie Mitglied der Wurzbacher Musikfreunde. Diese sorgen während der Vernissage einige deutsche und internationale Stücke. Die Ausstellungseröffnung beginnt am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr im Neuen Schloss. Die Schau von Renate Seidel ist bis zum 28. Juni zu sehen.

Der Haiku ist eine Gedichtform, deren klassische Form im 16. Jahrhundert in Japan entstand. Die moderne und heute weltweit bekannte Form des Haiku entstand im 20. Jahrhundert. Diese Gedichtform gilt als eine der kürzesten der Welt. Die erste Zeile besteht aus fünf Moren (Lauteinheiten oder Silben), die zweite aus sieben sowie die dritte und letzte wieder aus fünf. Je nach Sprache kann das aber variieren. Im europäischen Raum sind Haiku nicht länger als 17 Silben. In Deutschland wurde die japanische Gedichtform ab den 1920er-Jahren populär. Auch Rainer Maria Rilke verfasste Haiku: „Kleine Motten taumeln schaudernd quer aus dem Buchs; sie sterben heute abend und werden nie wissen, dass es nicht Frühling war. “