„Duo con Voglia“ zu Gast in Bad Lobenstein

Nachdem das neue Konzept eines zweiteiligen Konzertes beim vergangenen Mal sehr gut funktioniert hat, wird auch das kommende Schlosskonzert am Sonntag, 11. Oktober, zweimal angeboten. Für die Abo-Inhaber der Schlosskonzertreihe findet das Konzert um 17 Uhr statt. Für alle anderen Gäste wird ein Konzert um 19 Uhr angeboten.

Veranstaltungsraum ist der Festsaal des „Neuen Schlosses“ in Bad Lobenstein.

Im Oktober ist das „Duo con Voglia“, bestehend aus der Harfenistin Christine Nitsche und dem Klarinettisten Vincent Nitsche, zu Gast. Beide Musiker spielen laut Ankündigung träumerische Werke wie Debussys „Claire de Lune“ bis zu mitreißender Musik wie Piazollas „Histoire du Tango“.

Christine Nitsche studierte an der Hochschule für Musik und Theater in München, wo sie ihre ersten Abschlüsse erhielt. 2010 absolvierte sie das Meisterklassenpodium an der Hochschule für Musik Dresden bei Astrid von Brück. Sie gibt in ganz Deutschland Konzerte, entweder im Duo mit Vincent Nitsche von der Jenaer Philharmonie oder als „Trio Incantando“ mit zwei weiteren Musikerinnen.

Eintrittskarten sind in der Bad Lobensteiner Stadtinformation sowie an der Abendkasse erhältlich. Die Platzkapazität ist begrenzt aufgrund der aktuellen Abstandsregelungen.