Lichter sollen in der Dunkelheit leuchten.

Ebersdorf: Licht der Hoffnung am Martinstag

Zu einer besonderen Aktion ruft nun das Kirchspiel Ebersdorf auf. Obwohl am Mittwoch, 11. November, kein Martinsumzug aufgrund der Corona-Verordnungen stattfinden kann, soll dennoch ein gemeinsames Zeichen gesetzt werden.

Unter dem Motto „Martinslichter – Licht in der Dunkelheit“ werden die Bürger aufgerufen, ab 16.30 Uhr ein Licht in ihre Fenster zu stellen.

„Als Martin seinen Mantel teilte, war es eine kleine Geste“, heißt es in der Ankündigung des Kirchspiels. „Zu diesem leisen Teilen laden wir zu einer besonderen Martinsaktion ein.“

Das Licht der Hoffnung soll am Mittwoch auch an andere Menschen verteilt werden. „Stellt es vor die Tür und zeigt: Ich denke an dich, du bist nicht allein“, fordert das Kirchspiel auf.