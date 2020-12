Ebersdorf: Starker Rauch in einer Wohnung

Am Montagvormittag wurde ein Kleinbrand in einer Pflegeeinrichtung in der Lobensteiner Straße in Ebersdorf mitgeteilt. Gegen 11 Uhr rückten daher die Freiwilligen Feuerwehren Ebersdorf, Friesau und Schönbrunn aus. Glücklicherweise ging ein Missgeschick noch glimpflich aus.

Wie sich zeigte, hatte eine 90-jährige Bewohnerin eine Kunststoffverpackung auf einer noch heißen Herdplatte vergessen, teilte die Polizei mit. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Das Pflegepersonal hatte die Situation schnell erkannt und die Frau in Sicherheit gebracht. Die Bewohnerin blieb unverletzt, weiterhin entstand kein Sachschaden.

Die Wohnung wurde von der Feuerwehr durchlüftet.