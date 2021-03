Anja Brügmann und Jens Wolfram ziehen mit sehr viel Handarbeit die veredelten Gehölze in der Baumschule Harra heran.

Edle Erziehung in der Baumschule Harra

Viel zu tun gibt's in dieser Schule zu jeder Jahreszeit. Und auch von coronabedingten Schulschließungen ist diese verschont geblieben. Jetzt mit dem Frühjahr geht die Arbeit so richtig los - in der Baumschule von Harra.