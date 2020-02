Ein Wecker im Schrank meldete in Saalburg „Rauchalarm“

Zu 24 Einsätzen ist die Saalburger Feuerwehr im vorigen Jahr alarmiert worden. Dabei handelte es sich in zwölf Fällen um einen Brand und in acht Fällen um technische Hilfeleistungen. Viermal gab es Fehlalarm. Diese Zahlen nannte Wehrführer Jörg Kretzschmar zur Jahreshauptversammlung, die erstmals im neuen Sitzungsraum des Gerätehauses durchgeführt worden ist.

Mit Steckleiter zum Kätzchen

Während der Einsätze im vorigen Jahr gab es eine Art Premiere. „Es kam ein Anruf mit der Frage, ob es das nur im Fernsehen gibt, dass die Feuerwehr auch Katzen von Bäumen rettet“, berichtete Jörg Kretzschmar. Doch das passiert tatsächlich in der Realität. Mittels Steckleiter kletterten Einsatzkräfte auf den Baum, in dessen Krone sich eine Katze verirrt und nun mit mitleiderregendem Miauen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Sie wurde gerettet. „Zum Schluss hatte sie sich bedankt“, lachte Jörg Kretzschmar, „es hatte alles streng gerochen.“

Nicht bei jedem Einsatz ist die Ursache der Alarmierung sofort zu erkennen, wie ein weiterer Fall zeigte. Ein Rentner hatte um Hilfe gerufen, weil in dessen Wohnung seit der Nacht pausenlos der Rauchmelder angeschlagen habe, ohne dass es einen Grund dafür gebe. Der Mann hatte den Rauchmelder sogar von der Decke gerissen, doch das Gepiepe sei nicht verstummt. Die Feuerwehrleute hörten ebenfalls das deutlich vernehmbare Geräusch, das schließlich zu einem im Schrank befindlichen Wecker geführt hatte.

Einsätze auch auf dem Wasser

Die Saalburger Feuerwehr ist aber nicht nur auf dem Land, sondern auch zu Wasser gefragt. Mit dem Einsatzboot war voriges Jahr unter anderem ein größeres Hindernis zu beseitigen gewesen, das sich in Form eines langen Stammes knapp unter der Wasseroberfläche befand und einem Motorboot bereits zum Verhängnis geworden war. Den aufwendigsten Einsatz gab es freilich während des Brandes am Heinrichstein im April. Vom Wasser aus war zunächst die Brandbekämpfung aufgenommen worden als sich noch nicht abzeichnete, dass daraus ein einwöchiger Katastrophenfall werden würde.

Mit ihrem Löschboot war die Saalburger Feuerwehr tagelang am Heinrichstein im Einsatz gewesen. Foto: Peter Hagen

„Rund 150.000 Euro sind an Kosten für den Einsatz am Heinrichstein zusammengekommen“, informierte Kreisbrandinspektor Uwe Tiersch, wobei noch offen sei, ob die Bundeswehr für den Einsatz ihres Löschhubschraubers eine Rechnung erstellt. Der größte Teil dieser Kosten, so die Hoffnung, könne aus dem Katastrophenfonds beglichen werden. Der Brand am Heinrichstein war aber nicht der einzige Landschaftsbrand im vorigen Jahr gewesen, wie Uwe Tiersch verdeutlichte. „Es gibt seit zwei Jahren eine Zunahme an Vegetationsbränden“, berichtete er. Das habe mit den zunehmend trockenen Witterungsperioden zu tun. Bislang habe man noch insofern Glück gehabt, dass meistens nur abgeerntete Felder oder Ödland brannten. „Wir müssen aber darauf gefasst sein, noch mehr witterungsbedingte Einsätze zu bekommen.“

Feuerwehr-Ausschuss gebildet

Den Dank der Stadtverwaltung und des Stadtrates für die geleistete Arbeit überbrachte der derzeit amtierende Bürgermeister Allam Hanna (CDU). Er informierte zudem über die Gründung des Feuerwehr-Ausschusses, um bestimmte Probleme speziell in den kleineren Ortsteilen zu klären. „Die Feuerwehren in Wernsdorf und Friesau arbeiten unter katastrophalen Bedingungen“, zollte Hanna seinen Respekt vor den Leuten, die dort trotzdem ihr Ehrenamt ausüben.

Ehrungen und Beförderungen

Die Jahreshauptversammlung wurde für Beförderungen und Ehrungen genutzt. Befördert zum Feuerwehrmann wurde Sebastian Schulze. Zur Hauptfeuerwehrfrau befördert wurden Sabrina Herzog, Vanessa Herzog, Tina Kieske, Kevin Kieske, Simone Kretzschmar und Angela Hermann. Mit der Bronzenen Brandschutzmedaille am Bande geehrt wurden für zehnjährigen aktiven Feuerwehrdienst Michael Ryll und Angela Hermann.