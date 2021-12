Einbruch in Tennis-Gebäude im Koseltal in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein Die Polizei prüft Zusammenhänge mit Serieneinbrüchen im Stadtgebiet.

Erneut gab es einen Einbruch in Bad Lobenstein, der im Zusammenhang mit einem 35-jährigen Serientäter stehen könnte. Die Polizei ist gegenwärtig dabei, die Spurenbilder miteinander abzugleichen.

Offenbar nichts entwendet

Am Mittwochvormittag meldete ein Bürger den Einbruch in das Verwaltungsgebäude auf dem Tennisgelände im Koseltal in Bad Lobenstein. Nach ersten Erkenntnissen überstieg der Täter die Umzäunung, hebelte ein Fenster sowie eine Tür auf und begab sich ins Gebäude. Dort wurden mehrere Spinde durchsucht. Offenbar wurde nichts entwendet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. An den aufgehebelten Objekten entstand allerdings Sachschaden.

Dienstag am Hainberg überrascht

Bereits am Dienstag war der mutmaßliche Serieneinbrecher im Bereich des Hainbergs in Bad Lobenstein gestört worden, als er offenbar in ein leerstehende Haus eindringen wollte. Um die Mittagszeit war die Person beim Hausfriedensbruch ertappt worden und ergriff die Flucht. Eine sofort eingesetzte Suche der Polizei nach dem dunkel gekleideten Mann war ergebnislos verlaufen.