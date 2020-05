Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wurzbacher Regelschul-Leiter: Große Herausforderung für Schulen

Schrittweise werden die Schulen wieder geöffnet. Seit Montag gibt es Unterricht für Schüler der Prüfungsklassen der 9. und 10. Jahrgänge. Ein normaler Schulalltag in der Corona-Krise ist aber nicht möglich. Stundenpläne müssen überarbeitet und Hygienevorschriften eingehalten werden. Wir sprachen dazu mit Wolfgang Bauer, Leiter der Staatlichen Regelschule „Geschwister Scholl“ in Wurzbach. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Wie verlief der „erste“ Schultag?

Eigentlich in Recht geordneten Bahnen. Die meisten Schüler haben sich an die Hygienevorschriften gehalten. In den Unterrichtsräumen müssen weder sie noch die Lehrer Mundschutz tragen, da der Mindestabstand dort eingehalten werden kann. Wo das aber nicht möglich ist, beispielsweise auf den Fluren oder in den Sanitäranlagen, müssen Mund- und Nasenmasken aufgesetzt werden. Die 9. und 10. Klassen haben wir in jeweils zwei Gruppen eingeteilt, so dass sich in den Unterrichtsstunden nicht zu viele Schüler auf einmal in den Räumen befinden.

Gab es Anlaufschwierigkeiten?

Wir hatten ein kleines Problem, die nötigen Hygienemittel zu beschaffen. Aber das hat sich nun auch geklärt. Zum Glück sind auch alle Lehrer mit an Bord. Daher können wir auch die Einhaltung der Hygienevorschriften sehr gut überwachen.

Welche Herausforderungen stehen in den kommenden Wochen an?

Nach und nach kommen mehr Schüler. Schon ab Donnerstag werden wieder Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf unterrichtet. Wir haben das Glück, dass wir an der Schule große Klassenräume haben und genügend Ausweichmöglichkeiten. Das haben leider nicht alle Einrichtungen. Die Klassen müssen in Gruppen aufgeteilt werden, zu je maximal zehn Schülern. Die Stundenpläne müssen daher neu überarbeitet werden. Und wir müssen entscheiden, nach welchem Modell wir die Stunden festlegen, damit die Hygienevorschriften eingehalten werden.