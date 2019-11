Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine neue Bestimmung

Es klingt fast wie ein Märchen: Ein Baum wird als kleiner Sprössling in einem Vorgarten gepflanzt. Er wird gehegt und gepflegt und wächst schließlich zu einer imposanten Größe heran. Doch dann wird der Baum zu groß und seine Wurzeln zu flach. Er könnte auf die Wohnhäuser in der Nähe stürzen.

Der Baum muss zur Sicherheit der Menschen weg, aber es ereilt ihn nicht erstmal nicht das Schicksal, zu Brennholz verarbeitet zu werden. Der Baum wird dazu auserkoren, in der Adventszeit den Pariser Platz vor dem Brandburger Tor zu erhellen und vielen bei seinem Anblick ein Gefühl der Vorfreude auf Weihnachten zu bescheren.

Andere wieder rum in Berlin werden sich sicher ohne Kenntnis der Hintergrundgeschichte fragen, warum der stattliche Baum nicht länger an seinem Standort bleiben konnte. In der Weihnachtszeit spaltet sich die Gemeinschaft eben in zwei Lager. Für die einen gehört ein geschmückter Baum einfach dazu. Das Ausrichten der Tanne im Ständer, das Schmücken, die Diskussion ob das Lametta aus DDR-Zeiten immer noch den Baum zieren sollte, und die Frage, welchen Platz der selbstgebastelte Schmuck der Kinder finden soll.

Und dann gibt es noch die anderen, die auf einen Weihnachtsbaum verzichten können. Die immer im Hinterkopf haben, wie anstrengend es ist, den perfekten Baum zu finden. Und dann taucht in jedem Jahr wie immer das gleiche Problem auf: Die Nadeln, die sich überall in der Wohnung finden – selbst wenn der Weihnachtsbaum schon seit Wochen entsorgt wurde.