Eine Wurzbacher Besonderheit

Wurzbach. Für die einzige Feuerwehrkapelle im Saale-Orla-Kreis steht der Nachwuchs schon bereit

Die Wurzbacher Feuerwehr hat eine einzigartige Besonderheit im Saale-Orla-Kreis. Und da es hierbei auch kaum Nachwuchsprobleme gibt, ist es um die Zukunft dieser Exklusivität gut bestellt.

Gründung war 1956

Klaus Raudszus ist die Ruhe selbst. Obgleich um ihn herum aufgeregt die Mädchen und Jungen hin- und herlaufen und man sich viel zu erzählen hat, bewahrt er den Überblick für die nächste Übungsstunde. Er probt regelmäßig mit dem musikalischen Nachwuchs für die Feuerwehrkapelle, die es im Landkreis so nur in Wurzbach gibt. Schon 1956 war die Kapelle gründet worden und ist heute beim örtlichen Feuerwehrverein organisiert. Zu ihr gehören 16 Musiker mit Instrumenten vom Schlagzeug über Trompete, Horn und Tuba bis zur Querflöte. „Die Querflöte wurde neu aufgenommen“, erklärt Klaus Raudszus, der für die Feuerwehrkapelle nicht nur als Kassenwart tätig ist, sondern dem auch die Gesamtleitung des Nachwuchses unterliegt.

Regelmäßige Auftritte

Man kann es schon als eine sehr musikalische Familie bezeichnen, wenn der 70-Jährige erzählt, dass sein Bruder Werner Leiter der Feuerwehrkapelle ist, während der Cousin Helmut Müller die Stellvertreterposition innehat und zudem für die Noten verantwortlich ist. Regelmäßige Auftritte der Feuerwehrkapelle gibt es zu Anlässen wie dem 1. Mai, dem Marktfest und zum Fasching. „Das älteste Kapellenmitglied ist Joachim Bernhard aus Leutenberg“, ist von Klaus Raudszus zu erfahren, jüngstes Mitglied ist der 13-jährige Robin Petzold, der Tenorhorn spielt und im Herbst vorigen Jahres beim Fasching im Hammersaal seine Auftrittspremiere hatte. Womit schon der Bogen gespannt ist zum musikalischen Nachwuchs.

„Im September 2017 wurde in Zusammenarbeit mit dem Musikhaus Geiger in der Grundschule Wurzbach eine Bläserklasse gegründet“, erklärt Klaus Raudszus. Dort können Schüler der zweiten bis vierten Klassen das Spielen eines Blasinstrumentes erlernen. Dabei müssen die Instrumente nicht gleich erworben werden, sondern es besteht die Möglichkeit der Ausleihe gegen eine Gebühr. Zwei Musiklehrer unterrichten getrennt die Blechblas- sowie die Holzblasinstrumente. „Den ersten Auftritt dieses aus sieben Mitgliedern bestehenden kleinen Orchesters gab es im Dezember 2017 zur Weihnachtsfeier der Volkssolidarität“, erinnert sich Klaus Raudszus.

Einmal wöchentlich ist Probe

Schon 2019 folgte die Gründung einer Jugendfeuerwehrkapelle, wo die Schüler dann ihr musikalisches Können weiter perfektionieren und direkt auf den Übergang zur Feuerwehrkapelle vorbereitet werden. Einmal wöchentlich ist Probezeit, dann unterrichtet Klaus Raudszus in vier Gruppen den musikalischen Feuerwehrnachwuchs. „Zurzeit haben wir in der Jugendfeuerwehrkapelle neun Mädchen und sieben Jungs“, sagt Klaus Raudszus und ist glücklich, dass auch die schwierige Zeit der Corona-Pandemie nicht dazu geführt hat, dass Nachwuchs verloren ging. „Es sind alle zusammengeblieben“, freut er sich und weiß noch zu gut, wie unter erschwerten Bedingungen der Unterricht stattfand.

„Instrumenten-Karussell“

Die Nachwuchsgewinnung wird aktiv vorangetrieben. Beispielsweise kommen Musiklehrer des Musikhauses Geiger in die Schule und stellen jene Instrumente vor, die unterrichtet werden. Bei einem „Instrumenten-Karussell“ kann sich jeder direkt ausprobieren. Verschiedene Instrumente liegen dann bereit, denen die ersten Töne entlockt werden dürfen. „Der größte Teil bleibt dann auch dabei“, ist Klaus Raudszus erfreut, dass die Nachwuchsarbeit Früchte trägt.

„Ich hatte in der Grundschule in der dritten Klasse begonnen, die Querflöte zu spielen“, erzählt Isa Szikorra, die mit 14 Jahren nun schon die älteste Musikerin in der Jugendfeuerwehrkapelle ist. Der Jüngste, Maximilian Iovanas, zählt sieben Jahre. „Zweimal wöchentlich probe ich unter Anleitung, ansonsten regelmäßig daheim individuell“, berichtet Isa Szikorra, dass es ständig neue Herausforderungen gibt bei den verschiedenen Melodien und Rhythmen. „Etwa fünf bis sechs Jahre braucht es, bis der Wechsel in die Feuerwehrkapelle möglich ist“, so die Erfahrung von Klaus Raudszus, den die Arbeit jung hält: „Es macht mir Spaß, mit den jungen Menschen zu arbeiten und man lernt dabei selbst immer noch dazu.“ Besonders dankbar sind die Eltern, die die Arbeit von Klaus Raudszus zu würdigen wissen. „Was Klaus Raudszus da ehrenamtlich organisiert und wie er die Kinder zusammenhält, das verdient großen Respekt“, sagt Susann Gebhardt und erinnert daran, wie Klaus Raudszus selbst mit einer eingegipsten Hand direkt aus dem Krankenhaus kommend die Übungsstunden durchführte.

Gutschein für speziellen Wunsch

Seitens des Kreisfeuerwehrverbandes ist diese besondere Form der musikalischen Nachwuchsarbeit jetzt mit einer besonderen Anerkennung gewürdigt worden. Die Vorsitzende Ina Papmeyer-Wohlfarth und ihr Stellvertreter Frank Hermann kamen nach Wurzbach, um einen Gutschein zu überreichen. „Damit soll ein Wunsch in Erfüllung gehen“, lässt Ina Papmeyer-Wohlfarth offen, ob man sich nun eine einheitliche Kleidung anschaffen oder einen gemeinsamen Ausflug unternehmen möchte. „Die Entscheidung trefft ihr selbst“, wünscht Ina Papmeyer-Wohlfarth weiterhin eine erfolgreiche musikalische Zeit.