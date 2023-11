Einem Mann mit Beinprothesen wird in Schleiz das Fahrzeug geklaut

Schleiz Der besonders dreiste Diebstahl ereignete sich am Sonnabend an einem Einkaufsmarkt in der Geraer Straße. Es wird dringend um Zeugenhinweise gebeten.

Einen besonders dreisten Diebstahl gab es am Sonnabend in Schleiz. Einem dringend auf seinen E-Scooter angewiesenen, beinamputierten Mann ist das Fahrzeug gestohlen worden.

Gegen 13.45 Uhr ging Michél Schulze in den Lidl-Einkaufsmarkt an der Geraer Straße. „Ich war vielleicht fünf Minuten drinnen gewesen“, sagt der 35-Jährige. Als er wieder herauskam, war der vorm Einkaufsmarkt abgestellte Elektroroller verschwunden.

Auffälligkeiten des Rollers

Michél Schulze geht davon aus, dass er beobachtet wurde, wie er den Markt betreten hatte. Was wiederum bedeuten würde, dass dem Dieb bekannt sein muss, dass der Roller-Besitzer mit zwei Beinprothesen durchs Leben geht. Vielen ist der junge Mann in Schleiz bekannt, weil er mit seinem Handicap offen umgeht.

Seit 2020 nutzte Michél Schulze den Roller der Marke „Xiaomi“, um mobil zu sein. Zu den Auffälligkeiten des Fahrzeuges gehören Aufkleber von Borussia Dortmund an der Lenkstange, Hartgummireifen sowie das fehlende hintere Schutzblech. „Daher hat der Roller auch kein Rücklicht, das ich extra am Rucksack trage“, erklärt Michel Schulze. Hinweise an die Polizei.