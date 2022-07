Einfach besser informieren

Peter Hagen zu den Bauarbeiten am Speicher des Pfotenbachs.

In diesem Sommer dürfte es wohl nichts mehr werden mit dem Badevergnügen im Speicher bei Friesau. Es mangelt einfach am Zufluss des benötigten Wassers. Doch grundsätzlich kehrt der – freilich nicht offizielle – Badeteich zurück.

Seit 2019 fanden im Bereich des Damms Bauarbeiten statt, was es erforderlich gemacht hatte, den Speicher komplett leerlaufen zu lassen. Das missfiel wohl augenscheinlich manchem, weshalb mit illegalen Mitteln dafür gesorgt worden war, den Grundablass zu verstopfen, um auf diese Weise das Wasser zu stauen.

Vielleicht hätte seitens der zuständigen Stellen die Öffentlichkeit vorab besser darüber informiert werden sollen, was an Reparaturarbeiten an dem Speicher erforderlich ist und dass dieser keineswegs komplett „geschlitzt“, also stillgelegt werden sollte. Zwar erhielt auch dieser Damm eine Kuhle, die von den Experten als Hochwasserentlastung bezeichnet wird. Aber deren Zweck besteht lediglich darin, bei einer möglichen Hochwasserlage zu verhindern, dass der gesamte Damm über- und schlimmstenfalls weggespült wird. Und das leuchtet durchaus ein.