Einschränkung ab Donnerstag im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises

Die Bürger müssen sich ab Donnerstag auf Einschränkungen im Kontakt mit dem Landratsamt einstellen. Die Kreisverwaltung arbeitet zwar weiter, aber um Beschäftigte und Bevölkerung zu schützen, wird die Behörde sowohl am Hauptsitz in Schleiz als auch in Pößneck für den regulären Besucherverkehr geschlossen. „Die Lage ist ernst“, sagt Landrat Thomas Fügmann mit Blick auf den Anstieg der Corona-Fallzahlen und das gestiegene Ansteckungsrisiko im Saale-Orla-Kreis. Auch in der Kreisbehörde selbst gab es die ersten Infektionen mit dem Corona-Virus.

„Die Maßgabe muss daher sein, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und die Termine, die nicht unbedingt nötig sind, zu verschieben“, so der Landrat. Analog zu den Terminen in der Verwaltung werden auch die Außendienste auf das Nötigste reduziert.

Trotz des Fokus auf kontaktlose Kommunikationswege bleibt das Landratsamt eingeschränkt geöffnet. Zutritt – etwa zum Bereich der Kfz-Zulassung – erhält man nur noch nach Terminvereinbarung. Die Einschränkung gilt so lange, bis die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – unter den Grenzwert von 35 sinkt.

Termine können unter Telefon 03663/4880 vereinbart werden.