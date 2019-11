Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eis und Schnee sind ihr Metier

Unser Wetter schlägt manchmal regelrecht Purzelbäume: Einmal, da zeigt sich der Herbst mit Sonne und angenehmen Temperaturen von seiner schönsten Seite – dann wiederum gehen die Temperaturen in den Keller, plötzlich liegt ein Hauch Frühwinter in der Luft. Wir, die wir hier im Oberland leben, sollten uns spätestens zu diesem Zeitpunkt damit anfreunden, dass es Väterchen Frost mal plötzlich sehr eilig haben kann mit einem Gruß. Zu Hause gilt es da einen kontrollierenden Blick auf den oder die Schneeschieber zu werfen, mal nach möglicherweise vorhandenen Streusalz-Vorräten zu schauen und wenn nötig, diese zu ergänzen. Technik kontrollieren und Streusalz-Lager auffüllen, das müssen auch die Profis in Sachen Winterdienst tun – nur eben einige Nummern größer als wir Normalbürger. Und gab es dann einmal einen ordentlichen Flockenwirbel, sind sie es, die lange vor uns unterwegs sind und uns den Weg zur Arbeit, in die Schule oder anderswohin bahnen. Eine Aufgabe, deren Umfang ich mir speziell mit Blick auf die höheren Lagen des Landkreises, heute noch gar nicht so recht vorstellen mag. Klappt das mit dem Winterdienst, ist alles gut! Gibt es aber Probleme, sind die Straßenwärter am Steuer der Streufahrzeuge die Ersten, auf die geschimpft wird. Selbst wenn sie nichts dafür können. Deshalb geht jetzt und hier schon mal ein dickes Dankeschön im Voraus an alle Winterdienstler – verbunden mit dem Wunsch einer hoffentlich unfallfreien Saison.