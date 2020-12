Ende des „Triple-A-Teams“ in Ebersdorf

Ebersdorf Zahnärztin Astrid Volkmann-Schmidt offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Dank an Helferinnen

Eine emotionale Zeit geht für Astrid Volkmann-Schmidt zu Ende. In den vergangenen Tagen haben immer wieder Patienten in ihrer Zahnarztpraxis in Ebersdorf vorbeigeschaut. Grund war aber keine Prophylaxe. Sie brachten ihre Geschenke zum baldigen Ruhestand vorbei. Auch Allam Hanna, 1. Beigeordneter der Stadt Saalburg-Ebersdorf, kam am Mittwoch nicht mit leeren Händen.

Überwältigende Wertschätzung

Dieser Besuch an ihrem letzten Arbeitstag kam für Astrid Volkmann-Schmidt sehr überraschend. „Ich dachte, er wollte nur ein kleines Schwätzchen wie üblich halten, aber jetzt wird es richtig offiziell“, sagte sie. Der Vertreter der Stadtverwaltung hatte ein kleines Präsent dabei. „Wir sind sehr dankbar für ihr Engagement“, so Allam Hanna. „Allein hätte ich das aber auch nicht geschafft“, fügte Astrid Volkmann-Schmidt hinzu und betonte die gute Zusammenarbeit mit ihren beiden Helferinnen Anke Grünler und Andrea Stiegat. „Wir sind ja auch als Triple-A-Team bekannt“, scherzte die promovierte Zahnärztin.

Lachen und Weinen wechselten sich in den vergangenen Tagen immer wieder ab. „Ich bin überwältig, wieviel Wertschätzung die Praxis erfahren hat“, sagte Astrid Volkmann-Schmidt. Nach eigener Aussage habe sie mindestens fünfmal am Tag mit den Tränen zu kämpfen. Die Gratulanten, wie Allam Hanna, zeigten sich aber auch erleichtert, dass die Praxis in Ebersdorf weiterhin bestehen bleibt.

Patientenakten überstanden verheerenden Brand

Als Astrid Volkmann-Schmidt vor einigen Wochen per Zeitungsannonce ihren baldigen Ruhestand und das Ende der Praxis verkündete, wurden die Blankensteiner Zahnärzte Christoph und Volker Dietel darauf aufmerksam. Spontan entschlossen sich die beiden die Praxis zu übernehmen, zunächst als Zweigstelle. Laut Astrid Volkmann-Schmidt könnte zwar auch dauerhaft der 33-jährige Volker Dietel in Ebersdorf praktizieren, aber dafür müssten noch einige behördliche Hürden genommen werden.

Der Übergang von einem Zahnarzt zum anderen sollte zudem reibungslos funktionieren, denn in den Schränken der Ebersdorfer Praxis liegen die Patientenakten der vergangenen Jahre. Diese haben glücklicherweise den verheerenden Brand im Februar 2018 überstanden. Das restliche Mobiliar musste jedoch ersetzt werden. So steht aber den Nachfolgern der Ebersdorfer Zahnärztin eine moderne Praxis zur Verfügung.

Obwohl für sie am Donnerstag der Ruhestand beginnt, will Astrid Volkmann-Schmidt dennoch ab und zu in ihrer ehemaligen Praxis vorbeischauen. Auch für eine Urlaubsvertretung, könne sie sich vorstellen.