Die Koselstompers spielten oft im Schaufenster in der Kulturmacherei in Bad Lobenstein.

Die Kulturmacherei in Bad Lobenstein ist nun Geschichte. Das Q3-Projektbüro und der Faschingsverein KCL haben vor kurzem das gemeinsame Domizil am Markt verlassen und sich neue Bleiben gesucht. In Erinnerung bleiben aber die vielen „Schaufensterkonzerte“, die ein alternatives Kulturangebot in der Kurstadt darstellten.