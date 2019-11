Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Engel und mehr für Herz und Seele

Zum 21. Mal gibt es einen Jahreskalender der Werkstätten Christopherushof. Der Kalender 2020 in der Reihe Kunst und Glaube ist fertig und wird nun zum Kauf angeboten.

Die Kalenderblätter wurden passend zur Jahreslosung für 2020 mit Engeln und Sprüchen für Herz und Seele gestaltet. Bettina Schmidt, Geschäftsbereichsleiterin Arbeit, Flüchtlinge, offene Hilfen der Diakoniestiftung, hat den Kalender mit entworfen und freut sich über das Ergebnis.

„Der Tischkalender ist sehr gut geworden, dank der Jahreslosung mit Sprüchen für Herz und Seele, etwas ganz besonders. Er bietet sich als Geschenk oder persönlicher Begleiter durch das Jahr an. Die Monatsblätter mit den Engeln und Sprüchen, die zum Nachdenken anregen, können als Post- oder Grußkarten verwendet werden. Der Fuß aus Buchenholz wurde in der Tischlerei unserer Werkstätten am Standort Altengesees in Form gebracht, gefräst und geglättet und kann später als Bilderständer genutzt werden“, sagt sie.

Der Kalender kostet acht Euro und kann im Bad Lobensteiner Diakonieladen, in den Werkstattläden in Altengesees, Bad Lobenstein, Saalfeld, dem Landgut Holzdorf und Weimar sowie in der Geschäftsstelle der Diakoniestiftung in Bad Lobenstein gekauft werden.

Bestellung und Informationen sind über Kerstin Wuitz, Sekretariat des Geschäftsbereiches Eingliederungshilfe in Altengesees, unter Telefon (036643) 30 10 4 oder per E-Mail an K.Wuitz@diakonie-wl.de möglich.