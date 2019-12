Neujahrskonzert in Plauen

Neujahrskonzert in Plauen Engerling-Blues eröffnet Plauener Konzertjahr

Das Malzhaus Plauen setzt zur Eröffnung des Konzertjahres auf Altbewährtes. Am Freitag, 3. Januar, um 20 Uhr eröffnet Engerling bereits zum 23. Mal die dortige Livemusiksaison. Die bluesgetränkten Altvorderen erreichen seit ihrer Gründung 1975 vor allem ein Milieu-Publikum. Geprägt wurde und wird der Sound durch Bandleader, Sänger und Keyboarder Wolfram Bodag.

Die in den Texten vermittelten Inhalte sind lyrisch und skurril zugleich. So entsteht ein Flair, welches bestens geeignet ist, um in Erinnerungen zu schwelgen. Zu Beginn, Mitte der 1970er-Jahre, startete die Truppe schnell durch. Fast genauso schnell produzierten die Bluesrocker eine Single sowie Langspielplatte. Die dadurch auf Vinyl gepressten Titel wie „Mama Wilson“ oder „Da hilft kein Jammern“ öffneten neuen Fans ihren persönlichen Zugang zu den Engerlingen.

Enge Verbindung zu Mitch Ryder

In den 1980er-Jahren legte die Band nach und mit dem „Muschellied“ lieferte sie ganz eigene Innenansichten über ein mittlerweile von Stagnation geprägtes System. Kurz vor Ende der DDR erschien ihre LP „So oder so“ mit dem live gern gespielten „Narkose Blues“. Nach 1990 brachten sie regelmäßig vor allem nach runden Bandjubiläen weitere Tonträger heraus.

Verehrt wird von ihnen außerdem Mitch Ryder. Das mythenumwucherte Konzert dieses US-Amerikaners beim WDR-Rockpalast 1979 elektrisierte seinerzeit die Gruppe. Im September 1989 hörte das deutsche Management des in Detroit ansässigen Musikers bei dem ersten Westauftritt der Ost-Berliner in Hamburg einige von Engerling ins eigene Repertoire integrierte Ryder-Songs.

Seit 1994 ist die Gruppe die Begleitband von Mitch Ryder bei seinen alljährlichen Europatourneen. Bis heute kann sich Engerling nicht nur auf ihr treues Stammpublikum verlassen, sondern es sorgt auch dafür, dass gerade dieser Termin in Plauen einen ganz besonderen Kultstatus genießt.

Karten im Vorverkauf gibt es online unter www.malzhaus.de oder im Musikgeschäft „Terré“ an der Hans-Sachs-Straße in Plauen.