Erneut mussten die Feuerwehren ausrücken, um in Ziegenrück auslaufenden Diesel zu beseitigen, nachdem ein Lkw an einem Schacht sich den Tank aufgerissen hatte.

Erneut Diesel-Alarm in Ziegenrück

Ziegenrück Wie bereits im vorigen Jahr, reißt sich abermals ein Lkw an einem Schacht den Tank auf.

Zum wiederholten Male mussten die Feuerwehren in der Oberen Bahnhofstraße in Ziegenrück zu einem Umwelteinsatz ausrücken, weil sich ein Lastwagen den Dieseltank aufgerissen hat.

Tank muss erneuert werden

Wie die Schleizer Feuerwehr mitteilt, passierte die Havarie am Freitag gegen 9.15 Uhr. Der Lastzug eines Heizöllieferanten war in die Gasse eingebogen und ramponierte sich an einem Schacht eines Telekommunikationsanbieters den Tank der Zugmaschine. Durch den Riss lief Diesel aus, worauf die Feuerwehren Ziegenrück, Eßbach und Schleiz alarmiert worden waren. Die Einsatzkräfte saugten den noch im Tank vorhandenen Diesel ab und bauten diesen dann aus. Ein herbeigerufenes Serviceunternehmen installierte einen neuen Tank, damit die Fahrt fortgesetzt werden konnte.

Hoffnung auf Gefahrenbeseitigung

Bereits am 30. März vorigen Jahres habe es an gleicher Stele eine derartige Havarie gegeben, teilt die Feuerwehr Schleiz mit. Auch da hatte sich ein Lastwagen den Tank an dem Schacht beim Abbiegevorgang beschädigt. "Die Gefahr durch den höherliegenden Schacht ist schlecht erkennbar", schätzt die Feuerwehr ein, "wir sind gespannt, ob vor einem möglichen neuen Unglück Gegenmaßnahmen eingeleitet werden."