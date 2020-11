Das Wochenende war noch mal von zahlreichen Gästen genutzt worden, um sich in der Bad Lobensteiner Ardesia-Therme zu entspannen. Seit Montag muss die Einrichtung geschlossen bleiben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung in Thüringen zum Montag musste auch die Ardesia-Therme wieder ihre Türen für den allgemeinen öffentlichen Besucherverkehr schließen. „Das macht uns natürlich traurig“, sagt Thomas Knorr, Geschäftsführer der Kurgesellschaft in Bad Lobenstein. In den zurückliegenden Wochen sei mit einem strengen Hygienekonzept der Bade- und Saunabetrieb gelaufen, ohne dass es zu einer bekanntgewordenen Infektion bei den Gästen oder dem Personal gekommen sei.

Beratung mit dem Aufsichtsrat

Jetzt sind Thermalbad, Sauna, die Cafeteria und auch der Wohnmobil-Stellplatz vorerst bis einschließlich 30. November geschlossen. Die meisten der Mitarbeiter in der Ardesia-Therme befinden sich wieder in Kurzarbeit. Geöffnet bleiben allerdings die Arztpraxis, die Physiotherapie sowie die Bäder- und Moorabteilung für Patienten. Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat sei nun zu beraten, welche weiteren Konsequenzen die jetzt geltende Verordnung für die kommenden Wochen in der Einrichtung haben.