Das Mäuschen fasst das Kätzchen an, das Kätzchen fasst das Hündchen an, das Hündchen fasst das Mädchen an, das Mädchen fasst die Oma an, die Oma fasst den Opa an, der Opa fasst die Rübe an – sie ziehen und ziehen und haben die Rübe gemeinsam dann herausgezogen. . .

Unweigerlich wurde man an dieses nette russische Märchen erinnert beim Blick übers Rübenfeld bei Oettersdorf. Da waren jede Menge Leute dabei, sich die Futterrüben aus dem Erdreich zu ziehen, das Kraut abzuschneiden und die Früchte in bereitstehende Körbe, Säcke oder Fahrzeughänger zu bringen. Ganz ohne Mäuschen. Die mag – im Unterschied zum Märchen – niemand wirklich auf dem Feld haben. So, wie es jedes Jahr vielerorts Erdbeerpflücker gibt oder auch selbstständig Sonnenblumen geschnitten werden dürfen, so ermöglichte der Landwirtschaftsbetrieb Hirsch einmal mehr, dass sich jeder selbst bei der Rübenernte betätigen konnte. Wenn die Früchte dann kühl und luftig lagern, dienen sie über die bevorstehenden Wintermonate als Futter. Die eigene Rübenernte kommt jedenfalls bei vielen Hausviehbesitzern gut an. Denn die meisten bestätigten im Gespräch, in diesem Jahr nicht zum ersten Mal von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht zu haben.