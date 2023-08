Fachtagung im September in Bad Lobenstein zum Thema Mobilität

Bad Lobenstein Die Fraktion der Linken im Thüringer Landtag will auch im ländlichen Raum den gleichberechtigten Zugang zu den Versorgungsstrukturen. Wie das aussehen kann, soll mit den Bürgern diskutiert werden.

Zum Thema „Mobilität. Überall gleich gut.“ wird es am 27. September in Bad Lobenstein eine Fachtagung geben. Im Mittelpunkt soll die Diskussion darüber stehen, welche Vorstellungen und Ideen die Bürger für einen bedarfsgerechten Verkehr haben.

Effekte des 9-Euro-Tickets

„Der Zugang zu Versorgungsstrukturen muss für alle Menschen in Thüringen dauerhaft gesichert sein“, fordert Landtagsmitglied Ralf Kalich (Linke) als einer der Organisatoren dieser Veranstaltung, die in Form einer öffentlichen Fraktionssitzung durchgeführt werden soll. Zum Einstieg in den Meinungsaustausch werde die Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft, Susanna Karawanskij, Konzepte für die Entwicklung umweltfreundlicher Mobilität in Thüringen sowie erste Ergebnisse eines Runden Tischs zur Mobilität im ländlichen Raum vorstellen. Zudem wird Matthias Gather, Direktor des Instituts Verkehr und Raum der Fachhochschule Erfurt, die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit zu den Effekten des 9-Euro-Tickets auf das Mobilitätsverhalten und die soziale Teilhabe einkommensschwacher Haushalte vorstellen.

Radverkehr ein Thema

In der sich anschließenden Podiumsdiskussion werden die Referenten sowie Gudrun Lukin, verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag, Hannes Neupert, Präsident ExtraEnergy e.V., und Kombus-Geschäftsführer Dirk Bergner die Themen Mobilität für alle, ÖPNV im ländlichen Raum, Bewältigung der „letzten Meile“ und Konzepte zur Entwicklung des Radverkehrs diskutieren und sich den Fragen der Bürger stellen. Interessierte Teilnehmer der Veranstaltung, die um 12.30 Uhr im Kulturhaus beginnen wird, möchten sich anmelden unter der Mailadresse gleichgut@die-linke-thl.de