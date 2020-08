Fahrt mit der Feldbahn Blankenberg am Denkmaltag

Rosenthal am Rennsteig. Museen in der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig geöffnet. Ausstellung im Kontor der Papierfabrik Blankenberg

Der Tag des offenen Denkmals, der am 13. September stattfinden soll, läuft in diesem Jahr anders ab als gewöhnlich. So haben sich die Hauptorganisatoren der Veranstaltung dazu entschlossen, vor allem digitale Angebote Interessierten zur Verfügung zu stellen. Wer sich aber nicht auf einen virtuellen Rundgang durch verschiedene Denkmäler begeben will, für den gibt es in der Region auch einige Angebote.