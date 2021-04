Fahrverbote und Bußgelder nach Geschwindigkeitskontrollen im Saale-Orla-Kreis

Zollgrün/Neundorf In Zollgrün und in Neundorf bei Bad Lobenstein wurden am Mittwoch der Verkehr kontrolliert.

Aufgrund von Bürgerbeschwerden über Geschwindigkeitsverstöße in Zollgrün wurde am Mittwoch eine Geschwindigkeitsüberwachung durch Beamte der Polizei Saalfeld durchgeführt.

Von 15:00 Uhr bis gegen 19:30 Uhr passierten 304 Fahrzeuge die Messstelle der Landesstraße 3002 in Zollgrün in Fahrtrichtung Gefell. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h für Kraftfahrzeuge (30 km/h für KFZ über 3,5t) wurden 27 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

In 20 Fällen kam es zur Erhebung eines Verwarngeldes, sieben Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeld rechnen- wovon auf zwei von ihnen ein Fahrverbot zukommt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 70 km/h, festgestellt bei einem Sattelzug.

Auch in Neundorf bei Bad Lobenstein wurde am Mittwoch eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr passierten 50 Fahrzeuge die Messörtlichkeit in Neundorf bei Bad Lobenstein in Fahrtrichtung Nordhalben. Bei erlaubten 30 km/h stellten die Beamten 24 Geschwindigkeitsverstöße fest, wonach 23 Verkehrsteilnehmer mit einem Verwarngeld rechnen müssen. Einen Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeld mit Fahrverbot, der PKW wurde mit 65 km/h gemessen.

