Falscher Polizist mit gefälschter Rufnummer aktiv

Vorsicht vor Trickbetrügern, die zurzeit auf Beutesuche im Saale-Orla-Kreis aktiv sind! Wie die Polizei mitteilt, gab es an den zurückliegenden Tagen verdächtige Anrufe, mit denen offenbar Kontodaten ausgekundschaftet werden sollten.

Es mag wohl kein Zufall sein, dass es sich um ältere Menschen handelte, bei denen am Donnerstag und Freitag dieser Woche das Telefon klingelte. Aus Möschlitz, Helmsgrün, Saaldorf und Bad Lobenstein wurden Fälle angezeigt, wonach sich ein ausgesprochen sehr höflicher Mann, der hochdeutsch spricht, als Polizist ausgab. „Die Angerufenen reagierten geistesgegenwärtig und legten den Hörer schnell wieder auf“, teilte die richtige Polizei mit.

Erfundene Einbruchs-Geschichte

In einem Fall hat der falsche Polizist der Angerufenen erklärt, dass in der näheren Umgebung ein Einbruch stattgefunden habe. Von den angeblichen drei ausländischen Tätern seien zwei festgenommen worden und einer aber noch flüchtig. Man hätte ein Notizbuch gefunden, in dem persönliche Daten und Kontonummern stehen. Nun sollten am Telefon die Daten abgeglichen werden. Der Anrufer versuchte, die Angerufene dazu zu bringen, ihre Kontodaten zu nennen. Möglicherweise hätte er sie auch mit Straftaten in Zusammenhang gebracht und Geld verlangt.

Anrufer-Nummer ist gefälscht

Der Anrufer telefoniert unter der Rufnummer 036651/1873, die zumindest den Anschein erweckt, aus Bad Lobenstein zu sein. Diese Telefonnummer gehört aber natürlich nicht zur Polizei und ist auch nicht wirklich in Bad Lobenstein registriert. Beim Rückruf erfolgt die Auskunft „Die gewählte Rufnummer ist uns nicht bekannt oder wird nicht unterstützt“. Möglich ist diese offensichtliche Manipulation durch Call-ID-Spoofing. So wird eine Methode bezeichnet, mit der Anrufe unter vorgetäuschten Nummern getätigt werden. Die falsche Identifikationsinformation ist in der Regel frei wählbar und sowohl in unregulierten Kommunikationsnetzen wie dem Internet möglich als auch in regulierten öffentlichen Netzen.

Die echte Polizei rät dringend dazu, am Telefon keinen Fremden irgendeine Auskunft zu den persönlichen Verhältnissen, über Kinder, Enkel oder Eigentum, Geld und Kontodaten zu geben. Niemals sollte auf telefonische Aufforderung hin eine Geldüberweisung getätigt oder auch fremden Personen Einlass in die Wohnung gewährt werden, um Geld oder Wertsachen auszuhändigen.