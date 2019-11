Bad Lobenstein. Susanne Hoffmeister aus Teichröda bei Rudolstadt stellte nun ihr neues Kinderbuch in der Stadtbibliothek in Bad Lobenstein vor.

Fantasiebeladene Geschichten aus der Heimat

Ja, sie habe schon die Fahrt nach Bad Lobenstein genossen und dabei ganz bewusst auf Landstraßen gesetzt. Sie mag einfach ihre Heimat.

Und möchte auch deswegen dieses landschaftlich so reizvolle Thüringen stets nur langsam erleben, um es immer wieder neu zu verinnerlichen. Natürlich sorgt so ein naturnahes Umfeld bei ihr für viel Kraft, viel Halt, viel Ausdauer. Es reicht, um Geschichten für Kinder nicht nur zu schreiben, sondern daraus kleine Kunstwerke zu fertigen.

Ihr drittes Buch „Die abenteuerliche Reise der kleinen Nixe“ schaffte es locker bis in die kurstädtische Stadtbibliothek. Vierzig Erstklässler der Grundschule Bad Lobenstein erfuhren deswegen etwas über Philomena – eine kleinen Wassernixe, die in einer Höhle am Mühlgraben wohnt. Dort geht es immer hoch her. Alle Tiere des Mühlhofes werden von der Nixe regelmäßig besucht. Zu den gackernden Hühnern entstehen ganz besondere Beziehungen. Zufällig schaut Möwe Siris vorbei. Eine recht illustre Weggefährtin, welche gern vom blauen Meer, dem Strand und Sonnenuntergängen schwärmt. Philomena muss nun einfach dorthin. Ein langer Weg zum Meer beginnt.

Bildhaft erklärte die Autorin den kleinen Zuhörenden immer wieder neue Details. Ihre jüngste Veröffentlichung ist bunt illustriert. Dafür ist Claudia Göckeritz mit den von ihr geschaffenen Aquarellen verantwortlich. Susanne Hoffmeister sprach nach der Lesung von besonderen Wurzeln und fast schon magischen Bindungen. Sie erklärte: „Ich wohne in einer ehemaligen alten Wassermühle, welche erstmalig im 15. Jahrhundert Erwähnung fand. Wir sind umgeben von ständigen Wassergeräuschen und Mühlradgeklapper“.

Beim Aufschreiben der Geschichte wuchsen immer mehr Seiten fantasiebeladen heran. Der Freizeitautorin ging es von Beginn an um Freundschaft und gegenseitige Hilfe. Kleine Leser und Zuhörer sollen nach ihren Aussagen einen Eindruck vom Leben verschiedener Tiere in Bach, Fluss und Meer erhalten.