Faschingssaison des Zusammenhalts im Saale-Orla-Kreis

Sturm auf das Rathaus, Schlüsselübergabe und eine ausgelassene Feier: auf das und vieles mehr müssen Karnevalsfans im Saale-Orla-Kreis erstmal verzichten. Aber anstatt am 11. November um 11.11 Uhr im stillen Kämmerchen Trübsal zu blasen, haben sich die Faschingsvereine dazu entschlossen, neue Wege zu gehen – und zwar gemeinsam.

Normalerweise sind die Wochen vor dem offiziellen Beginn der Saison angefüllt mit Proben, Organisationstreffen und Besprechungen. „Bis zuletzt haben wir verschiedene Varianten ausgelotet, was wir in dieser Saison anbieten können“, erklärt Karsten Anders, Präsident des Karnevalsclub „Blau-Gold“ Lobenstein (KCL). Die Hoffnung blieb, dass wenigsten Sitzveranstaltungen mit weniger Publikum als gewöhnlich stattfinden könnten. „So hatten wir auch eine Motivation für die verschiedenen KCL-Gruppen.“

Die ungewöhnlichen Zeiten verlangen auch ungewöhnliche Maßnahmen. So trafen sich in den vergangenen Wochen die Präsidenten der Faschingsvereine im Saale-Orla-Kreis zum Gedankenaustausch. Darunter der Carnevalsclub Schlettwein, die Karnevalgesellschaft „Duhlendorf“ Neustadt, Carnevals Club Molbitz, KC „Schlossnarren“ Oppurg 1990 ,1. Triptiser Carneval Verein, Neunhofener Karnevalsverein, Rfc Remptendorf, HFC - Hirschberger Faschingsclub Blau Gelb, Tannaer Carneval Club, Gefeller Faschingsclub und die Karnevalsgesellschaft Grün-Gold Wurzbach.

Vereine als soziale Instanz

Bei den Präsidententreffen wurden verschiedene Herausforderungen besprochen, die momentan von den Vereinen gemeistert werden müssen. Im Mittelpunkt dabei stand die Frage, wie der Verein als soziale Instanz in Pandemie-Zeiten weiterbestehen könne. „Eine solche starke Vernetzung der Vereine im Saale-Orla-Kreis gab es zuvor noch nie“, so Karsten Anders. Zwar waren in den vergangenen Jahren gegenseitige Besuche bei den Gala-Abenden an der Tagesordnung. „Aber ein solcher enger Kontakt und Zusammenhalt entstand erst in den vergangenen Wochen."

Als klar wurde, dass in diesem Jahr am 11. November nicht gefeiert werden kann, waren sich die Vereine schnell einig, dass der Saisonauftakt nur online auf den verschiedenen Plattformen der Organisationen stattfinden kann. Einen Vorgeschmack bietet ein kurzes Video, dass unter der Federführung des KCL-Präsidenten entstanden ist und seit Montag auf den Facebook-Seiten verschiedener Vereine zu finden ist.

Video als Einklang zu Saison

In dem kurzen Streifen erhalten die Vereine die Gelegenheit, sich vorzustellen und ihre Bedeutung für die Region zu verdeutlichen. „Wir wollen ein klares Statement nach außen senden“, verdeutlicht Karsten Anders. Denn es geht den Vereinen nicht nur darum, dass Veranstaltungen ausfallen. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind herbe Einschnitte in das Kultur- und Freizeitangebot der Region und ziehen Konsequenzen nach sich. „Wir werden die wahren Auswirkungen vielleicht erst in ein oder zwei Jahren ganz durchschauen“, so Karsten Anders. Bis dahin wollen die Vereine gemeinsam diese schwierige Situation durchstehen.

Einige Vereine im Saale-Orla-Kreis, wie beispielsweise der Faschingsclub Saalburg, haben ihre gesamte Saison schon abgesagt. Andere geben die Hoffnung nicht auf, kleine Veranstaltungen in der Hauptsaison vor Aschermittwoch 2021 durchführen zu können. „Im Januar wollen wir uns mit den Verantwortlichen im Landratsamt zusammensetzen, um Lösungen zu finden“, kündigt Karsten Anders an. Die Hoffnung auf ein bisschen närrischen Trubel in der Region bleibt weiter bestehen.