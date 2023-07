Feld in Brand bei Ruppersdorf

Ruppersdorf. Durch Erntearbeiten ist ein Feld am Ortsausgang von Ruppersdorf in Richtung Thimmendorf in Brand geraten.

Nicht nur in den Wäldern können bei der anhaltenden Trockenheit selbst die kleinsten Funken ein Feuer auslösen, auch die Felder können derzeit leicht in Brand geraten. So geschehen am Donnerstagnachmittag in Ruppersdorf. Gegen 14 Uhr wurden die Feuerwehren Ruppersdorf, Remptendorf und Bad Lobenstein alarmiert. Durch Erntearbeiten ist ein Feld am Ortsausgang von Ruppersdorf in Richtung Thimmendorf in Brand geraten.

Viel mussten die Einsatzkräfte vor Ort aber nicht erledigen, die Landwirte hatten das Feuer größtenteils bereits gelöscht. „Wir haben dann die letzten Abschlöscharbeiten erledigt“, so der Remptendorfer Ortsbrandmeister Holger März. Gegen 16 Uhr waren die Feuerwehren wieder einsatzbereit.