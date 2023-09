Ferienprogramm des Schaudenkmals „Gießerei Heinrichshütte“ in Wurzbach bietet eine Schnitzeljagd der besonderen Art

Wurzbach. Ferienkinder können an der Gießerei auf Schatzsuche gehen. Doch Achtung: Dafür braucht es Mut und Abenteuerlust.

Das Ferienprogramm hat sich für das Technische Schaudenkmal in Wurzbach als Besuchermagnet entpuppt. Zumal es zeitlich so getaktet ist, dass nicht nur Thüringer Ferienkinder in den Genuss der Mischung aus Geschichtsstunde zum Anfassen und Märchenstunde zum Mitmachen kommen können. Auch die Ferienzeit der anderen Bundesländer wird bei der Planung berücksichtigt.

„Der Zaubertrank und die Perlen der Flussgöttin“ heißt dieses Mal das Märchen, das die Kinder quer über das Gelände des Technischen Schaudenkmals „Gießerei Heinrichshütte“ führt. Und wieder einmal haben sich die Angestellten der Heinrichshütte eine zauberhafte Geschichte einfallen lassen, um das Interesse der Kinder zu wecken.

Vorsicht vor der Wasserspinne

Und darum geht es laut Veranstalter: Seit ewigen Zeiten bewacht die alte Wasserspinne den Schatz der Sormitz. Doch nun ist er verschwunden. Die jungen Abenteurer müssen auf der Suche nach dem Schatz dem kleinen Bach folgen, der sich durch Wurzbach schlängelt. Begleitet werden die Wagemutigen von Josi, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Suche ist nicht ganz ungefährlich, denn die alte Wasserspinne könnte hinter jeder Ecke lauern.

Startpunkt des Ferienprogramms ist das Schaugießen, bei dem die Zuschauer den Gießern über die Schulter schauen und den Arbeitsalltag in der original erhaltenen Gießhalle erleben können. Die Gäste dürfen auch mitmachen. Die wirkliche heiße Arbeit übernehmen dann die Gießer der Heinrichshütte, die das 660 Grad heiße, glühende Metall in die vorbereiteten Sandformen geben. Auch die 15.000-PS-Dampfmaschine kommt zum Einsatz.

Kinderprogramm in den Herbstferien am 4. Oktober, 11. Oktober, 18. Oktober und 25. Oktober, jeweils ab 13 Uhr