Festnahmen nach Apotheken-Einbrüchen im Raum Bad Lobenstein

Nach einer Einbruchsserie im Raum Bad Lobenstein hat die Polizei mehrere Tatverdächtige festgenommen. Im Dezember gab es gleich drei Einbrüche in Apotheken an einem Wochenende.

Wie die Polizei am Donnerstag informierte, seien drei Tatverdächtige am ersten Märzwochenende in Kassel in Hessen und später in Hannoversch Münden in Niedersachsen geortet worden. Am 2. März seien dann in Niedersachsen die drei Verdächtigen festgenommen worden, als sie dort in eine Apotheke und eine Arztpraxis eingebrochen waren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen kamen alle drei Verdächtigen in Untersuchungshaft.