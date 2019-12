Filmriss beim Musikfestival in Saalburg

Er sieht absolut nicht aus wie der typische Schlägertyp. Zwar geht der Angeklagte sechsmal die Woche ins Fitnessstudio, wie er erzählt. Aber nicht, um bei Gewalt gegen andere als Sieger hervorzugehen. Er achtet lediglich auf seinen Körper und die Gesundheit abseits eines stressigen Jobs.

Wie passt dann die Anklage mit dem Vorwurf eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit einer Körperverletzung zu ihm? „Unerklärlich“, sagt der Angeklagte, „ich bin geschockt über mich selbst“.

Passiert ist es im August des vorigen Jahres während des Musikfestivals „SonneMondSterne“ in Saalburg. Nachmittags sitzt er mitten auf dem Wetteraweg, einer wichtigen Zufahrt zum Festivalgelände. Eine Fahrzeugschlange hat sich bereits gebildet. Da wird der damals 19-Jährige, der aus dem bayerischen Schweitenkirchen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm als Festivalgast angereist war, von der Polizei aufgefordert, den Platz zu verlassen. Dieser Aufforderung kommt er auch nach. Doch aufgrund gewisser Auffälligkeiten wollen die Polizisten nun eine genauere Kontrolle durchführen.

Das wiederum missfällt dem jungen Mann. Laut Anklage holt er mit der linken Hand zum Schlag aus. Er wird daher von den Polizisten zu Boden gebracht. Als ihm dort Fesseln angelegt werden sollen, wehrt er sich abermals vehement.

„Mir tut das wirklich leid“, sagt der Angeklagte während der Hauptverhandlung am Amtsgericht in Bad Lobenstein. Er könne sich an gar nichts von diesem Vorfall erinnern. „Irgendwann war ich in der Notaufnahme wach geworden.“ Augenscheinlich habe er zu viel getrunken gehabt. Immerhin 2,11 Promille stehen im Protokoll. „Seither trinke ich überhaupt keinen Alkohol mehr“, erklärt er. Und Drogen nehme er „auf keinen Fall“. Es habe wohl auf dem Zeltplatz ein „Trinkspiel“ gegeben, dann der „Filmriss“. Dass bei ihm im Blut Amphetamine und Methamphetamine festgestellt worden waren, könne nur darauf zurückzuführen sein, dass ihm Drogen unbemerkt in Getränke beigemischt worden waren.

Für den Angeklagten steht viel auf dem Spiel. Er arbeitet bei einem Autobauer in einem sensiblen Sicherheitsbereich. Mit einer Verurteilung könnte dieser Job in Gefahr geraten. Es gibt keinerlei Vorstrafen und es spricht noch etwas für den Angeklagten: Gleich am nächsten Tag hatte er sich nach der Ausnüchterung zur Polizeiwache begeben, um bei den Beamten um Verzeihung zu bitten. Das hinterlässt bei Gericht Eindruck. Alle Seiten einigen sich auf eine vorläufige Einstellung des Verfahrens. Es gibt eine Geldauflage: Werden bis Ende März des kommenden Jahres 1000 Euro an die Suchthilfestiftung gezahlt, schließt sich die Akte in diesem Fall endgültig.