Filmvortrag in Pottiga über die bekannteste Straße in den USA

Der bekannte Filmemacher Klaus Beer zeigt am Sonnabend, 7. März, im Deutsch-tschechischen Touristeninformationszentrum Pottiga am Markt 2, einen Film über die Kultstraße der USA, die legendäre Route 66.

Klaus Beer reiste für diesen Film durch drei Zeitzonen und acht Bundesstaaten, rund 3.500 Kilometer entlang der Kultstraße Amerikas von Chicago nach Los Angeles: durch Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona und Kalifornien. Zu diesem Film schrieb der Filmautor auch das Buch „Route 66 – Die Legende lebt“, heißt es in der Ankündigung.

„Get your kicks on Route 66” – dieser Song von Nat King Cole und Chuck Berry aus dem Jahr 1946 wurde über Nacht zum Welthit und zieht sich in den Bildern wie ein roter Faden durch diesen Film – eine Hommage an das alte Amerika. Eine Liebeserklärung an die Kultstraße der USA, der „Motherroad“. Denn es gibt sie noch, die „Kicks“ an der Strecke, verrostet und verblasst mit dem Charme von Nostalgie und Mythos: alte Zapfsäulen, zerschossene Reklameschilder, uralte Neonschilder, Harley-Davidson-Easy Rider Flair und Straßenkreuzer mit Heckflossen und monumentalen Kühlergrills.

Dieser Film ist laut Ankündigung ein Porträt der einst wichtigsten Fernstraße der USA von Chicago nach L.A, quer durch den amerikanischen Westen. Ein Querschnitt durch eine typisch amerikanische Szenerie: Chicagos Häuserschluchten, der Grand Canyon, Wüstennester, Ghosttowns, Indianersiedlungen, grandiose Wüstenlandschaften und Naturwunder.

Dazu gibt es einen Abstecher zum größten Ballonspektakel der USA in Albuquerque. Endpunkt der Route 66 mit Ausflügen zu John Steinbecks Roman „Früchte des Zorns“ ist Santa Monica, Los Angeles mit den verrückten Typen am Muscle Beach von Venice.

Kartenvorverkauf in der Tourist-Information der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig im Blankensteiner Museum „Rennsteig und Mee(h)r.