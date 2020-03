Fitnessstudio in Schleiz fordert Ende der Schließung

Das Schleizer Fitnessstudio „clever fit“ fordert ein sofortiges Ende der Zwangsschließung. Dazu wird zur Unterzeichnung einer Online-Petition aufgerufen, die bislang allerdings nur wenig Resonanz gefunden hat.

„Wir finden, dass Sport- und Fitness unerlässlich für die Gesunderhaltung des menschlichen Körpers ist“, erklären die Schleizer Studiobetreiber im Internet. Gerade in der jetzigen Situation sei ein intaktes Immunsystem „essenziell“. Angesichts der im Zusammenhang mit dem erlassenen Kontaktverbot verordneten Schließung von Fitnessstudios meinen die Betreiber: „Jeder sollte selbst entscheiden dürfen, ob er – auch in der jetzigen Situation – ein Fitnessstudio aufsucht, um seinen Körper in Schuss zu halten.“ Es werde gehofft, mit ausreichend Unterschriften „etwas bewirken“ zu können.

Mitgliedsbeiträge überlebenswichtig

Andere Betreiber von Fitnessstudios wissen um die Gefahren einer Infektionsverbreitung und bitten ihre Mitglieder um Verständnis und Einhaltung der Kontaktverbote. Die Kette „Actic Fitness“ beispielsweise dankt ihren Mitgliedern für das gezeigte Verständnis und insbesondere für fortlaufende Beitragszahlungen, die das Überleben der Studios sichern helfen. Zudem gibt es bei verschiedenen Fitnessstudio-Betreibern – wie auch bei „clever fit“ – Tipps, wie in der momentanen Situation das Training sicher in den eigenen vier Wänden oder allein draußen in der Natur durchgeführt werden kann.

Die Online-Petition, die vom Betreiber eines Musik- und Videostudios am vergangenen Freitag initiiert worden ist, fand bis zum Sonntag bundesweit nur etwas über 400 Unterzeichner.