Frau fährt gegen Stromkasten und kommt ins Krankenhaus

Eine Frau wurde bei einem Unfall in Bad Lobenstein verletzt. (Symbolbild)

Eine Pkw-Fahrerin ist in Bad Lobenstein gegen einen Stromverteilerkasten gefahren und wurde dabei verletzt.

Am Donnerstag gegen 11.55 Uhr befuhr eine 65-jährige Fahrerin eines Pkw in Bad Lobenstein die Mühlgasse. Hier kam sie aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge gegen einen Stromkasten.

Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW und dem Stromkasten entstand Sachschaden.

