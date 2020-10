Friedensläufer machen Station in Hirschberg

Am Museum für Gerberei- und Stadtgeschichte in Hirschberg machte am Sonnabend der Friedenslauf kurz Station, bevor es weiter zum Etappenziel nach Mödlareuth ging. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) als Schirmherr der Laufveranstaltung verdeutlichte, wie wichtig die Erinnerung an die Teilung Deutschlands bleibt.

Am Morgen waren die Läufer in Sonneberg zu dieser letzten Etappe gestartet. Seinen Ausgangspunkt hatte der Friedenslauf am Tag der Deutschen Einheit in Bitterfeld, wo der Verein „Zukunft Frieden“ das Ziel verfolgt, auf den Spuren von Katharina der Großen, Kaiserin Russlands, über geschichtsträchtige Handelsstraßen von Zerbst bis St. Petersburg zu laufen. Doch die Corona-Pandemie ermöglicht es derzeit nicht, dieses Vorhaben umzusetzen, weshalb es zum Lauf entlang des Grünen Bandes kam. Sozusagen als „Aufwärmübung“, wie die Läufer meinen. Denn den Gedanken des Friedens wollen sie in der gegenwärtigen Zeit erst recht in die Welt tragen und „Kindern und Schülern vermitteln, welche Folgen es haben kann, wenn man Nationalisten auf den Leim geht“, so die Ansage in Hirschberg.

Einst ein Stück verbrannte Erde

„Früher war hier ein Stück verbrannte Erde“, erinnerte Hirschbergs Bürgermeister Rüdiger Wohl an den geschichtsträchtigen Ort. Ein derartiger Riss, wie ihn die Grenze einst durch Deutschland zog, sollte heute nicht durch die Gesellschaft gehen“, mahnte Wohl. Er wünsche sich, dass bei aller politischer Auseinandersetzung „das normale Zusammenleben der Menschen weiter funktioniert“. Dass es vor über drei Jahrzehnten bei weitem keine Normalität gewesen ist, an einem Tag von Erfurt übers Vogtland und Bayern bis Hirschberg unterwegs zu sein, darüber sollte jeder einen Moment nachdenken und innehalten, beschrieb Ramelow seine Dienst-Tour an diesem Sonnabend. Mit Blick auf das Museum für Gerberei- und Stadtgeschichte erwähnte der Ministerpräsident, dass hier mit der Lederfabrik einst eine Fabrik direkt am Todesstreifen stand, deren Beschäftigte sich jederzeit treu einem Regime unterwerfen mussten.

Peter Kösser und Bürgermeister Rüdiger Wohl führten Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (von rechts) durch das wiedereröffnete Hirschberger Museum für Gerberei- und Stadtgeschichte. Foto: Peter Hagen

Von Lübeck bis Mödlareuth

Heute sei der ehemalige Todesstreifen „zur grünen Lebenslinie umgewandelt“, beschrieb Ramelow die Tour der Friedensläufer, die über 1400 Kilometer von Lübeck nach Mödlareuth führte. Es sei geradezu paradox, dass die Grenze von der DDR-Führung als „antifaschistisch demokratischer Schutzwall“ bezeichnet worden war. „Wenn die Faschisten aus dem Westen nicht ins Land sollten, hätten die Selbstschussanlagen auf der anderen Seite der Mauer installiert werden müssen“, so Ramelow. Zum Glück sei dieser Irrsinn jetzt Geschichte.

Museum sonntags geöffnet

Die Gelegenheit des Friedenslaufes wurde genutzt, um sich die neue Dauerausstellung im Museum für Gerberei- und Stadtgeschichte anzuschauen. Peter Kösser führte durch das Haus, das vier Jahre für die Sanierung geschlossen war und seit September wieder besichtigt werden kann. Vergeblich versuchte hierbei übrigens der Ministerpräsident, an einer der Mitmachstationen ein 65-Kilo-Gewicht zu ziehen, was für die Lederwerker einst Arbeitsalltag war, wenn sie nasse Rinderhaut bearbeiteten. Jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr kann das Museum besucht werden.