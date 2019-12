Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedenslicht aus Bethlehem im Bad Lobenstein verteilt

Mittlerweile ist es zu einer Tradition in Bad Lobenstein geworden, dass am 22. Dezember auf dem Marktplatz der Kurstadt das Friedenslicht von Bethlehem verteilt wird. Zahlreiche Menschen – egal welcher Konfession – waren dabei.

Das Friedenslicht hatte es aber nicht leicht. Regen und ein kalter Wind drohten immer wieder, die bereits entzündeten Kerzen auszublasen. Findige Helfer hatten zum Glück schnell eine Lösung parat: Große Joghurtbecher, deren Böden abgeschnitten waren, wurden über die Kerzen gestülpt und dienten so als eine Art Windschutz.

Das Friedenslicht von Bethlehem wird seit 1986 auf Initiative des Österreichischen Rundfunks verteilt. Das Licht wird per Flugzeug von Bethlehem nach Wien gebracht, von dort über ganz Europa verteilt. Mit dem Weitergeben des Lichtes erinnert man an die Geburt Jesu und an den Auftrag, den Frieden zu verwirklichen.

Pfarrer Stefan Ibrügger von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde war einer der Sprecher bei der Verteilung des Friedenslichtes in Bad Lobenstein. Foto: Sophie Filipiak

In Bad Lobenstein hatten viele selbstgebastelte Kerzen mit dabei. So auch Pastor Tillmann Boelter, dessen Kinder gleich mehrere besondere Kerzen angefertigt hatten. Die Andacht übernahmen dann aber Pfarrer Stefan Ibrügger von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, Pfarrer Peter Spalteholz von der katholischen Kirchengemeinde und Pastor Matthias Zieboll von der Evangelisch-methodistische Kirche.

„Licht findet man in vielen Sprichwörtern“, so Pfarrer Stefan Ibrügger. „Ihm ist ein Licht aufgegangen oder ein Kind hat das Licht der Welt erblickt“, zählte er auf. Auch seine Kollegen hatten das Thema Licht im Fokus ihrer Andachten.

Währenddessen waren viele, vor allem kleine, Helfer darum bemüht, dass die bereits entzündeten Kerzen nicht wieder ausgehen oder entflammten die Dochte noch einmal neu. Im Eingangsbereich des Rathauses, geschützt vor Wind und Wetter, brannte zur Vorsicht noch ein Friedenslicht, falls doch alle Flammen im Freien ausgehen sollten.

„Wir sollten uns dann doch ein wenig beeilen“, erklärte Pfarrer Stefan Ibrügger mit Blick gen Himmel zum Abschluss der Andacht. Denn der Regen wollte nicht nachlassen und schließlich wollte jeder der Anwesenden ein Friedenslicht mitnehmen, um es dann zu verteilen.